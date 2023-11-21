Новости Игры 21.11.2023 в 10:20 comment views icon

Новая книга саги «Ведьмак» выйдет в конце 2024-го, — Анджей Сапковский

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Юрій Орос

Автор новин

Новая книга саги «Ведьмак» выйдет в конце 2024-го, — Анджей Сапковский

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В августе, во время прямого эфира с украинскими фанами, польский писатель Анджей Сапковский выразил надежду, что допишет новую книгу о «Ведьмаке» до конца этого года. Однако всем поклонникам фэнтези придется подождать еще год, но это уже точно, наверное.

Новая книга о «Ведьмаке» — Анджей Сапковский надеется дописать ее до конца года

На Comic Con в Вене, Сапковский сообщил, что следующая книга о Ведьмаке сначала выйдет в Польше в конце 2024 года, а через несколько месяцев, в начале 2025 года, она станет доступна на международном уровне.

Кроме того, Анджей в присущей ему саркастической манере пошутил, о чем она будет:

Они сделали сериал на основе одного рассказа. Они заставили меня продолжить. Я не жалуюсь. Благодаря этому у меня сейчас есть деньги на аренду.

Сериала, основанного на одном рассказе, не существует, но в 2024 году выйдет аниме-фильм по мотивам «Маленькой жертвы» под названием The Witcher: Sirens of the Deep («Ведьмак: Сирены глубин»). Может быть, речь об этом?

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