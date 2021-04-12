Новейший телевизор Xiaomi Mi Q1 TV с HDMI 2.1 и 120-герцевой панелью QLED 4K нативно поддерживает только 60 Гц





В феврале Xiaomi представила в Европе 75-дюймовый телевизор Mi TV Q1 с HDMI 2.1 из разряда «топ за свои деньги», но на презентации производитель скромно умолчал, что в его продукте нет нативной поддержки частоты 120 Гц. На эту важную деталь внимание обратили только сейчас.

Новинка действительно оснащается панелью с частотой 120 Гц, но сможет принимать сигнал с частотой обновления не выше 60 Гц. То есть, нативно Xiaomi Mi Q1 TV будет поддерживать 60 Гц, а 120 Гц будут обеспечиваться искусственно за счет технологии интерполяции MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), добавляющей промежуточные кадры. Эта технология, которая также широко известна как «сглаживание движения» и «эффект мыльной оперы», увеличивает задержку, поэтому геймеры ее не жалуют и обычно отключают.

Отсутствие поддержки нативных 120 Гц в телевизоре Xiaomi Mi Q1 TV производитель объясняет некими «аппаратными ограничениями». Какими именно, не уточняется. И это странно, учитывая, что устройство основано на SoC MediaTek MT9611 c GPU Mali G52 MP2 и ее возможностей должно быть более чем достаточно для поддержки нативных 120 Гц.

Характеристики Xiaomi Mi TV Q1

Аппаратный базис — SoC MediaTek MT9611.

Программный базис — Android TV 10.

Экран — 75-дюймовая 10-битная панель QLED 4K с полноматричным локальным затемнением ( FALD, 192 зоны), пиковой контрастностью 10 000:1. Экран сертифицирован HDR10+, обеспечивает охват 100% цветового пространства NTSC и способен отображать 1,07 миллиарда цветов.

FALD, 192 зоны), пиковой контрастностью 10 000:1. Экран сертифицирован HDR10+, обеспечивает охват 100% цветового пространства NTSC и способен отображать 1,07 миллиарда цветов. Из остального можно отметить разъем HDMI 2.1 с поддержкой игровых технологий Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) и Enhanced Audio Return Channel (eARC), а также сертификаты Dolby Vision и HLG.

Рекомендованная розничная цена Xiaomi Mi Q1 TV составляет 1299 евро (43 234 гривен), тогда как в рамках молниеносной продажи можно было урвать новинку по сниженной цене 999 евро (33 250 гривен). Цены и точные сроки поставок Xiaomi MI TV Q1 в Украину по-прежнему неизвестны.