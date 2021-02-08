Xiaomi представила в Европе 75-дюймовый QLED 4K телевизор — FALD на 192 зоны, 120 Гц и HDMI 2.1 по сниженной цене 999 евро

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Одновременно с глобальной версией флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 на сегодняшней европейской презентации китайский бренд представил еще одну видную новинку — 75-дюймовый телевизор Xiaomi MI TV Q1 со 120-герцевой панелью QLED 4K.

Xiaomi Mi TV Q1 нацелен на конкуренцию с моделью Samsung Q80T — при этом новинка ощутимо дешевле и по некоторым параметрам превосходит своего корейского визави.

Основные технические характеристики Xiaomi Mi TV Q1

Аппаратный базис — SoC MediaTek MT9611.

Программный базис — Android TV 10.

Экран — 75-дюймовая 10-битная панель QLED 4K с полноматричным локальным затемнением ( FALD, 192 зоны), пиковой контрастностью 10 000:1, а также поддержкой частоты 120 Гц и технологии MEMC (система динамической адаптации качества картинки на экране). Экран сертифицирован HDR10+, обеспечивает охват 100% цветового пространства NTSC и способен отображать 1,07 миллиарда цветов.

FALD, 192 зоны), пиковой контрастностью 10 000:1, а также поддержкой частоты 120 Гц и технологии MEMC (система динамической адаптации качества картинки на экране). Экран сертифицирован HDR10+, обеспечивает охват 100% цветового пространства NTSC и способен отображать 1,07 миллиарда цветов. Из остального можно отметить разъем HDMI 2.1 с поддержкой игровых технологий Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) и Enhanced Audio Return Channel (eARC), а также сертификаты Dolby Vision и HLG.

Продажи Xiaomi Mi TV Q1 в Европе стартуют 10 марта, а первые 30 экземпляров можно будет купить по сниженной цене 999 евро (33 297 гривен по текущему курсу), тогда как обычная розничная цена составляет 1299 евро (43 297 гривен). Цены и точные сроки поставок Xiaomi MI TV Q1 в Украину пока не уточняются.