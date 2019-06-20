Новое приложение Приват24 запустят в августе, интернет-банкингом ПриватБанка уже пользуется 9 млн украинцев

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Еще в начале года ПриватБанк представил новую версию мобильного приложения Приват24, а около месяца назад оно стало доступно в бета-версии. И вот сейчас объявили сроки запуска финальной, потребительской версии нового мобильного приложения Приват24. Его запуск состоится уже в августе этого года. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью «Інтерфакс-Україна».

«Ожидаю, что новая версия Приват24 будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы — август текущего года», — отметил он.

Как отмечалось выше, бета-тест нового приложения Приват24 стартовал в прошлом месяце. По словам председателя ПриватБанка, участие в нем принимают более 20 тыс. клиентов банка.

Петр Крумханзл подчеркнул, что новый Приват24 построен на принципиально новой архитектуре (вместо прежней с ядром Corezoid), и поделился новой интересной статистикой. В 2018 около 60% всех операций ПриватБанка осуществлялись через мобильное приложение. На данный момент интернет-банкингом ПриватБанка пользуется 9 млн украинцев и ожидается, что к концу года эта цифра возрастет до 10 млн.

Узнать о главных изменениях (визуальных и функциональных) можно в нашем анонсе бета-теста нового Приват24.

Источник: «Громадське»