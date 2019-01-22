«ПриватБанк» представил новую версию мобильного приложения «Приват24», но выйдет она еще не скоро («до конца года»)

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Сегодня украинский банк «ПриватБанк» провел в Днепре специальное мероприятие, посвященное очередной фазе анонса нового поколения системы онлайн-банкинга «Приват24». Напомним, первый анонс состоялся летом прошлого года, но тогда была представлена только веб-версия сервиса. Теперь же представители банка показали журналистам радикально новое мобильное приложение «Приват24», передает AIN.

Собственно, анимированное изображение выше в полном мере позволяет оценить дизайн нового мобильного приложения «Приват24». Как видим, с этим обновлением дизайн мобильного «Приват24» приведен в соответствие с новым стилем, во многом напоминающим небезызвестную концепцию Google Material Design, который первоначально примерила на себя версия «Приват24 для Бизнеса». Здесь мы видим все тот же бесцветный, то есть, белый, минималистический интерфейс.

Верхняя часть главного экрана отведена под прикрепленные к учетной записи банковские карты, переключаться, между которыми можно будет свайпами по экрану (влево или вправо). В нижней части по-прежнему собраны самые востребованные услуги. Разработчики обещают пользователям возможность самостоятельно кастомизировать список услуг, отображающихся в нижней части. Кнопок на нижней панели управления теперь пять, добавилась кнопка перехода на главный экран и кнопка архива платежей.

Помимо визуальных изменений есть несколько функциональных улучшений. Пожалуй, главное новшество — это поддержка карт сторонних банков. Последние можно будет прикреплять к учетной записи и использовать для оплаты различных услуг. Правда, перечень услуг, доступных для карт сторонних банков будет ограничен. На данный момент известно, что с них можно будет выполнять денежные переводы, пополнять мобильный счет и оплачивать коммунальные услуги.

Среди других нововведений можно отметить средства аналитики для анализа затрат, обновленный раздел с шаблонами платежей и поиск по приложению.

Новая версия «Приват24» получила новую архитектуру и новое ядро вместо прежнего Corezoid (какое именно, не уточняется). Это должно ускорить работу приложения и позволит эффективнее развивать сервис, поскольку у Corezoid, как отмечают разработчики, имел ряд недостатков, которые вызывали проблемы в работе платформы.

Бета-версии нового приложения «Приват24» для iOS и Android обещаны до конца марта. До стабильных сборок новый дизайн и функции доберутся до конца года.

В перспективе в «Приват24» обещают добавить поддержку голосового помощника Google Assistant. Разработчики уже начали работать над интеграцией ассистента Google и ждут пока тот выучит украинский язык, рассчитывая, что это случится до конца 2019 года (в «ПриватБанке» знают что-то, чего не знаем мы?).

Источник: ain