Новую светодиодную ленту Philips Hue Play можно прикрепить к любому ТВ и синхронизировать фоновую подсветку с изображением на экране

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Любители фоновой светодиодной подсветки Ambilight в телевизорах Philips скоро смогут добавить аналогичный эффект в телевизоры других производителей — для этого достаточно приобрести новую светодиодную ленту Philips Hue Play (и пару устройств для синхронизации).

Аксессуар считывает цветовую гамму происходящего на экране (фильм, игру или ТВ-канал) и подсвечивает стенку за телевизором соответствующим образом. Каждый светодиод в ленте способен светиться со своим цветом и яркостью, что делает эффект погружения более реалистичным. Управлять эффектами можно с помощью мобильного приложения Hue Sync.

Отметим, что для корректной работы Philips Hue Play необходимы устройства Hue Play HDMI Sync Box ($229,99) и Hue Bridge ($59,99), которые приобретаются отдельно.

Светодиодная лента поставляется вместе с необходимым крепежом и блоком питания, так что прикрепить его к задней части телевизора и включить можно буквально за пару минут.

Производитель предлагает три модели для телевизоров разной диагонали — версия для 55-дюймовых телевизоров обойдется в $199,99, для 65-дюймовых — $219,99 и для 75-дюймовых — $239,99. В данный момент доступны предзаказы, поставки начнутся 16 октября 2020 года.

Источник: Engadget