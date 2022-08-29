Новые китайские электромобили постепенно захватывают украинский рынок и вытесняют подержанные Nissan Leaf или Tesla [Инфографика]

В последнее время электромобили пользуются большой популярностью у украинцев. Так, за 7 месяцев 2022 года в Украине было зарегистрировано 5914 электромобилей – на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Доля новых электромобилей выросла до 30% от общего количества регистраций. В прошлом году этот показатель составил всего 12%. В июле украинцы приобрели рекордные 1730 электромобилей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году (и на 64% больше, чем в июне).

Вместе с тем интересы украинцев постепенно меняются. Если раньше украинцы предпочитали электромобили Tesla и Nissan, то в последние месяцы на первое место выходят новые авто китайского производства.

В целом самым популярным легковым электромобилем в Украине в июле остается Nissan Leaf (287 авто). На втором месте оказался электрокар Volkswagen е-Golf (151 шт.), а на третьем месте – Volkswagen ID.4 (132 шт.). В пятёрку самых популярных электромобилей июля в Украине также попали Renault Zoe (112 шт.) и Tesla Model 3 (75 шт.).

Однако если рассматривать исключительно новые электромобили, лидером рынка стала модель Volkswagen ID.4, произведённая в Китае. Её стоимость составляет от $40 тыс. Продажи этого автомобиля начались в 2021 году. В отличие от хэтчбека Nissan Leaf, Volkswagen ID.4 – это новая модель и кроссовер С-класса. Как правило, украинцы любят кроссоверы. Продажа автомобилей в таком кузове составляет около 80% от общего количества новых автомобилей. Стоимость Nissan Leaf составляет те же $40-50 тыс.

На втором месте среди самых популярных новых электромобилей разместился еще один китайский автомобиль – Dong Feng X-NV. Это также новая модель и аналог электромобиля Honda Fit. Фактически Dong Feng X-NV и Honda Fit выпускаются на одном заводе. В рейтинге продаж новых электромобилей насчитывается более 30 китайских брендов.

Продажи электромобилей зависят во многом от логистики поставок и предложения. Ранее в Украине преобладали подержанные автомобили с американского рынка. Но в последнее время возросла стоимость логистики и затраты на ремонт, который необходимо сделать перед продажей. Поэтому цены на подержанные американские электромобили и новые китайские авто примерно сравнялись. Однако остаются вопросы по обслуживанию и ремонту автомобилей в нынешних условиях военного времени.

Между тем, в Европе также наблюдается постоянный прирост продаж электромобилей. С 2013 по 2020 год количество автомобильных батарей возросло в 20 раз.

Источник: forbes