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В июле украинцы купили 45,8 тыс. б/у автомобилей (-16%), 3650 новых (-63%) и рекордные 1730 электромобилей (в 2,3 раза больше, чем год назад)

В июле украинцы купили 45,8 тыс. б/у автомобилей (-16%), 3650 новых (-63%) и рекордные 1730 электромобилей (в 2,3 раза больше, чем год назад)

Ассоциация «Укравтопром» опубликовала статистику украинского авторынка за прошлый месяц, который отметился несколькими интересными тенденциями.

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Б/у автомобили

Итак, в июле украинский автопарк пополнили почти 45,8 тыс. б/у автомобилей, что на 16% меньше, чем в прошлом году и почти вдвое меньше, чем в июне этого года. Такое серьезное падение связано с отменой периода бесплатного растаможивания автомобилей.

Из этого количества: 10% пришлось на автомобили в возрасте до 5 лет, 15% составили легковые автомобили от 6 до 10 лет, а 75% авто были изготовлены более 10 лет назад.

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Наибольшее количество регистраций б/у машин, перешедших в июле на украинские номера, было оформлено во Львовской области – 14% от общего количества. Волынскую прописку получили 11% автомобилей, а третий результат у Ровенской области – 8% регистраций растаможенных легковых автомобилей с пробегом.

Чаще всего регистрировали такие б/у модели:

  1. Volkswagen Passat – 2,8 тыс. шт.;
  2. Volkswagen Golf – 2,7 тыс. шт.;
  3. Renault Megane – 2,2 тыс. шт.;
  4. Skoda Octavia – 1,7 тыс. шт.;
  5. Ford Focus – 1,3 тыс. шт.

Всего с начала 2022 года на украинскую регистрацию перешли 310,2 тыс. б/у легковых авто, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новые автомобили

Если говорить о рынке новых автомобилей, то за прошедший месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 3648 новых легковых автомобилей. Следовательно, по сравнению с июнем спрос на новые авто в Украине вырос почти на 26%, однако по отношению к июлю 2021 года, динамика регистраций новых машин остается отрицательной (-63%).

Самой популярной маркой луны стала Toyota, в июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 61%. Второй результат у Volkswagen – 316 шт. Однако до прошлогоднего объема реализаций, когда эта марка занимала лишь шестую строчку июльского рейтинга, еще далеко — падение составляет 30%. На третьем месте китайская Chery – 300 регистраций, что на 27% меньше, чем годом ранее, но в то же время Chery поднялась на пять ступенек в рейтинге месяца. Renault заняла четвертую позицию с показателем 260 автомобилей (-80%). Замыкает пятерку лидеров Skoda – 207 шт. (-67%).

  1. Toyota — 596 шт.;
  2. Volkswagen — 316 шт.;
  3. Chery — 300 шт.;
  4. Renault — 260 шт.;
  5. Skoda — 207 шт.

Бестселлером июля стал автомобиль Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей. Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Электромобили

Также в июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1732 электромобиля, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году и на 64% больше по отношению к показателю предыдущего месяца. Однако доля новых машин в регистрациях электромобилей составила всего 11% против 20% в июле 2021г.

Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических автомобилей остается Nissan Leaf. В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 288 авто этой модели (одна новая, остальные подержанные). Второй результат у Volkswagen е-Golf. За месяц 151 электрический Гольф (все секонд-хенд) нашел своего владельца в Украине. На третьем месте – Volkswagen ID.4. В активе этой модели 134 регистрации (из них 25 новых машин). Также в Топ-5 июля попали Renault Zoe – 112 шт. и Tesla Model 3 – 75 шт, все подержанные.

  1. Nissan Leaf — 288 шт.;
  2. Volkswagen е-Golf — 151 шт.;
  3. Volkswagen ID.4 — 134 шт.;
  4. Renault Zoe – 112 шт.;
  5. Tesla Model 3 — 75 шт.

Всего с начала года украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. электромобилей, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Источник: Укравтопром


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