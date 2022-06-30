В ЕС уже насчитывается более миллиона электромобилей на батареях (BEV) — с 2013 по 2020 год их количество выросло в 20 раз

Появилось ценное дополнение к сегодняшней новости о согласовании странами ЕС запрета продажи новых авто на ископаемом топливе с 2035 года — Евростат обнародовал статистику официально зарегистрированных легковых электромобилей с питанием от аккумуляторов (BEV). Из отчета следует, что еще в 2020 году количество электромобилей в странах ЕС впервые превысило один миллион единиц.

За 7 лет — с 2013 по 2020 год — количество электромобилей в ЕС возросло в 20 раз. И это, безусловно, потрясающие темпы роста.

Самые высокие темпы роста были зафиксированы в 2019-2020 годах и 2018-2019 годах — тогда прирост составил 83% и 64% соответственно. В 2020 году доля в общем количестве легковых автомобилей выросла с 0,02% до 0,4%.

Можно вспомнить, что украинский парк электромобилей по состоянию на 1 июня 2022 насчитывал 36 602 единиц, больше всего они зарегистрированы в Киеве — 7801. Далее следуют Одесская область (4550), Харьковская область (3403) и Днепр (3225).

По состоянию на 2020 год, доля чистых электромобилей выросла с 0,02% до 0,4% в общем объеме легких автомобилей. При этом количество автомобилей в ЕС также постоянно росло в течение этих семи лет и в 2020 году достигло 250 млн.

Самый высокий уровень автомобилевладения — в Люксембурге, который является постоянным лидером рейтинга на протяжении не менее 30 лет. В 2020 году там на тысячу населения приходилось 682 автомобиля. Сюда входят трансграничные работники (не жители города), пользующиеся служебными автомобилями, зарегистрированными в стране. Следом за Люксембургом следуют Италия (670), Польша (664) и Финляндия (652). Самое низкое место в рейтинге уровня владения автомобилями заняла Румыния с показателем 379 автомобилей на тысячу населения. Несколько выше расположились Латвия (390), Венгрия (403) и Болгария (414). Для сравнения, к началу 2021 года уровень автомобилизации в Киеве впервые превысил отметку 400 автомобилей на тысячу жителей. Также нужно учитывать, что не обязательно все, кто владеет автомобилем, постоянно им пользуется. То есть, автомобилевладение и автомобилепользование — разные понятия.