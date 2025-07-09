Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»

Раздел Авто выходит при поддержке ?

На фоне растущей конкуренции в сегменте электрических кроссоверов компания Rivian обновила свои автомобили серии R1, представив версии второго поколения. Линейка Gen 2 Quad включает модели R1T (пикап) и R1S (внедорожник). Обе новинки ориентированы на фанатов бездорожья и получили по четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Так, после экспериментов с двумя двигателями компания снова возвращается к четырем, как было в оригинальных R1T/R1S.

Четыре электромотора обеспечивают суммарную мощность 1025 л.с. и 1625 Н-м крутящего момента. Благодаря этому автомобили разгоняются от 0 до 60 миль/ч (96 км/ч) за 2,5 секунды (2,6 секунды для R1S), а четверть мили (402 метра) преодолевают за 10,5 секунды. Максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Из интересного, в автомобилях есть Launch Cam, которая позволяет записать бешеный разгон на старте в Launch Mode. Итак, те 2,5-секундные разгоны до 96 км/ч, когда тяжелый пикап опережает Ferrari в начале, теперь можно загружать и делиться с друзьями в социальных сетях. Видео содержат статистику в реальном времени, такую как скорость и дистанция. Однако внутренней камеры нет, одновременно зафиксировать реакцию пассажиров не получится.

Благодаря тому, что каждое колесо имеет собственный двигатель, есть возможность чутко управлять движением каждого из них. Это особенно полезно на бездорожье и слабых грунтах. Кроме того, Rivian реализовала специальную функцию Kick Turn. Передавая разное тяговое усилие на разные колеса, автомобиль способен делать резкие крутые повороты или даже разворачиваться на месте — то есть делать «танковый разворот» вокруг своей оси без движения вперед. Это достигается благодаря тому, что правые колеса вращаются в одну сторону, а левые — в другую.

Такие маневры можно выполнять на грунте или гравии. На асфальте тоже можно, но это вызывает повышенный износ покрышек. Функция Kick Turn станет доступной через обновление программного обеспечения в сентябре. Что интересно, для ее активации и выполнения поворота не нужно поворачивать руль. Вместо этого необходимо одновременно нажать обе кнопки на руле в нужном направлении поворота.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Еще одной новой функцией стала система настройки управляемости RAD Tuner. Это делается с помощью ползунков. Если нет желания углубляться в изменения, которые вызывает каждый ползунок в разных положениях, предусмотрены готовые профили: Rally, Sport, Desert Rally и Hill Climb. Последние два созданы на основе участия Rivian в мероприятиях Rebelle Rally 2023 и Pikes Peak 2024.

Для новых электромобилей Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S заявлен запас хода 602 км (по циклу EPA). В специальном режиме Conserve можно достичь 644 км. Для зарядки батареи в базе доступен порт NACS, открывающий доступ к сети зарядных станций Tesla Supercharger. Также предлагается адаптер CCS DC, расширяющий возможности зарядки.

За все возможности придется немало заплатить. Цена Rivian Gen 2 Quad R1T начинается с $115990, а внедорожник R1S стартует с отметки $121990.

Источник: electrek, engadget

Раздел Авто выходит при поддержке ?

Покупаете подержанное авто? Введите VIN-код на carVertical, и в считанные секунды вы получите понятный отчет об истории, сформированный на основе 900+ надежных источников — национальных реестров, страховых компаний и полиции. Выявляйте скрытые повреждения, скручивание пробега и смену владельцев еще до покупки, чтобы уверенно торговаться (или отказаться от сделки). Получите скидку 20% по промокоду ITCUA.