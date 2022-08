Rivian начал тестировать «бюджетные» версии электромобилей R1T / R1S с двумя (а не четырьмя) электродвигателями Enduro

Американский производитель электромобилей Rivian начал тестировать новые версии своих моделей R1T и R1S в условиях реального мира. Об этом сообщил руководитель компании Роберт Скаринж, добавив к сообщению несколько фотографий с зимних дорог Новой Зеландии.

Winter testing our ‘Enduro’ dual motor in New Zealand! pic.twitter.com/4yHBTbd4Dx

