Rivian начал тестировать «бюджетные» версии электромобилей R1T / R1S с двумя (а не четырьмя) электродвигателями Enduro

Американский производитель электромобилей Rivian начал тестировать новые версии своих моделей R1T и R1S в условиях реального мира. Об этом сообщил руководитель компании Роберт Скаринж, добавив к сообщению несколько фотографий с зимних дорог Новой Зеландии.

Winter testing our ‘Enduro’ dual motor in New Zealand! pic.twitter.com/4yHBTbd4Dx — RJ Scaringe (@RJScaringe) August 8, 2022

Если вы помните, то на момент анонса электропикап R1T и электрокроссовер R1S предлагались исключительно в версии с четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо). Такая схема позволяла повысить управляемость (система управления вектором тяги) и осуществлять необычные трюки (танковый разворот на месте), однако существенно удорожала себестоимость электромобилей.

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Финансовые проблемы и ошибки с масштабированием серийного производства привели к тому, что в Rivian задумались над более дешевой версией своих электромобилей. Официально их представили еще в марте, сообщив, что «двухмоторные» R1T / R1S получат новый электродвигатель собственной разработки Enduro (именно такие уже ставят на минивены доставки для Amazon).

В итоге в данный момент самый дешевый пикап Rivian R1T стоит $67,500, это версия Explore Package, Dual-Motor AWD и Standard Battery на 260 миль (415 км) запаса хода. В свою очередь самый дешевый кроссовер Rivian R1S обойдется покупателю в $72,500 за аналогичную конфигурацию. Самые дешевые четырехмоторные версии стоят соответственно $79,500 и $84,500. С учетом того, что по новым правилам льгота на покупку электромобиля в США в размере $7,500 распространяется только на модели дешевле $80,000, это правильное решение.

Напомним, что до конца текущего года Rivian планирует собрать порядка 25,000 электромобилей, хотя собрала уже более 70,000 предзаказов.

Источник: Rivian