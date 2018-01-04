Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad 2018 модельного года получили адаптер питания с разъемом USB Type-С и накладку на веб-камеру ThinkShutter для защиты приватности

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Предваряя открытие выставки CES 2018, компания Lenovo представила целых девять новых ноутбуков 2018 модельного года, относящихся к модельному ряду ThinkPad. Все они ориентированы в первую очередь на бизнес-пользователей, но наибольший интерес, пожалуй, вызывает линейка X series. Китайский производитель пока не раскрывает характеристик новых X1 Carbon или X1 Yoga, но приводит общие сведения касательно X280 и X380 Yoga, по которым, в принципе, можно прикинуть, чего можно ожидать от новинок.

Итак, новые X280 и X380 Yoga предлагают процессоры Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 1 ТБ.

X380 Yoga

Как можно понять из названия, X380 Yoga, являющийся преемником ThinkPad Yoga 370, традиционно для этого семейства имеет четыре режима трансформации благодаря шарниру с углом поворота на 360°, превращающему ноутбук в планшет. Кроме того, новинка даже комплектуется стилусом.

X280

Модель X280, пришедшая на смену X270, еще больше похожа на X1 Carbon. При толщине корпуса 17,4-17,8 мм новинка весит всего 1,16 кг.

Из остального в новинках можно отметить адаптер питания с разъемом USB Type-С и сдвижную накладку возле веб-камеры для защиты приватности. Последнюю особенность, которая имеет собственное название ThinkShutter, получили почти все новые ноутбуки ThinkPad. Лишь модель X380 Yoga не получила накладку на веб-камеру, но зато она оснащена инфракрасным датчиком для функции распознавания лиц Windows Hello.

В модельный ряд ноутбуков Lenovo ThinkPad также вошли обновленные модели Lenovo T- и L-серии, которые тоже оснащаются самыми актуальными процессорами Intel Core восьмого поколения. Все три новые модели ноутбуков Lenovo серии ThinkPad T получили накладки ThinkShutter, а модели T480 и T580 еще и ИК-датчик для обеспечения работы функции распознавания лиц Windows Hello.

Новые модели L-серии, отличающиеся высоким соотношением цены/качества, оснащаются разъемами USB-C (х2) и, конечно же, идут с адаптером питания с разъемом USB Type-С.

Все новые модели ноутбуков Lenovo ThinkPad поступят в продажу уже в этом месяце. В случае моделей L-серии цены стартуют с $609, чуть дороже обойдутся модели T-серии – от $989, стартовая цена ThinkPad X280 – $999, тогда как X380 Yoga обойдется минимум в $1459.

Источник: The Verge