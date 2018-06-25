Новый планшет Xiaomi Mi Pad 4 с SoC Snapdragon 660 напоминает Apple iPad и стоит от $169

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Одновременно со смартфоном Xiaomi Redmi 6 Pro, как мы уже упоминали, дебютировал планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4. Это четвертый планшет производителя и первая модель на рынке с SoC Qualcomm Snapdragon 660.

Новинка, в которой сложно не заметить внешнее сходство с актуальной моделью iPad, получилась даже компактнее предшественника Mi Pad 3.

Ее габариты – 200,4х132,6х7 мм (размеры Mi Pad 3 – 200,2х120,3х7,9 мм). И это при том, что новая модель получила более крупный экран – 8 дюймов против 7,9 у Mi Pad 3. Кстати, сам дисплей (здесь обошлось без выреза в верхней части экрана) характеризуется разрешением 1920х1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Производитель утверждает, что компактные размеры позволяют легче удерживать планшет одной рукой.

Объем оперативной памяти в зависимости от модификации может составлять 3 или 4 ГБ, флэш-памяти может 32 или 64 ГБ. Для расширения последней есть слот microSD.

На тыльной стороне планшета находится основная камера разрешением 13 Мп и максимальной диафрагмой F/2.0, она поддерживает HDR и фирменный режим beauty. Фронтальная основана на сенсоре разрешением 5 Мп и поддерживает распознавание лиц.

Оснащение планшета также включает разъем USB-C, двухдиапазонный модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а версия с сотовым модемом LTE снабжена приемником GPS.

Емкость аккумулятора – 6000 мА·ч.

Mi Pad 4 предлагается в черном и золотистом вариантах.

Что касается цен, за базовую Wi-Fi-версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти просят $169, за модель с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – $215. Доплатив ¥100 ($230), можно получить модель с LTE.

Увы, когда Xiaomi Mi Pad 4 поступит в продажу, пока неизвестно.

Источник: gizmochina