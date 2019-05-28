Новый гибридный планшет HP Elite x2 G4 для бизнеса с процессором Intel Whiskey Lake стоит минимум $1500

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Компания HP обновила линейку гибридных устройств для бизнеса Elite x2, выпустив планшет HP Elite x2 G4. Эта новинка позиционируется в качестве самого компактного в мире разделяемого устройства для бизнеса.

Анонсированная модель оснащена процессором Intel Whiskey Lake – вплоть до Intel Core i7-8665U vPro. На выбор пользователей предлагаются несколько вариантов дисплея:

12,3-дюймовый с разрешением 1920х1280 точек;

13-дюймовый с разрешением 1920х1280 точек, яркостью 1000 нит и системой обеспечения приватности HP Sure View;

13-дюймовый с разрешением 3000х2000 точек.

Конфигурация т HP Elite x2 G4 также может включать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR-2133 и твердотельный накопитель PCIe NVMe ёмкостью до 2 ТБ. Устройство также несёт на борту модули беспроводной связи WiFi 6 и Bluetooth 5 (опциональный модуль 4G LTE), 8-мегапиксельную камеру на задней панели, фронтальную Full HD камеру с инфракрасным модулем для биометрической идентификации (со шторкой для обеспечения приватности), два порта Thunderbolt 3, один порт USB 3.1 Type-C и разъём для наушников.

Ёмкость батареи составляет 47 Втч. Поддерживается возможность использования стилуса. Полностью зарядить батарею стилуса можно за 30 минут, а подзарядка на протяжении всего 15 секунд обеспечивает 1,5 часа автономной работы. В корпусе предусмотрена встроенная подставка. К планшетной части можно подключать различные клавиатуры. Масса планшета без клавиатуры составляет около 816 г, а с клавиатурой масса увеличивается до 1,2 кг.

Планшет HP Elite x2 G4 поступит в продажу в августе по цене от $1500.

Источник: liliputing