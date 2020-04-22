Новый игровой ноутбук Razer Blade Stealth 13 получил дисплей с частотой 120 Гц и более мощную видеокарту





Компания Razer подготовила к выпуску обновлённую модель своего игрового ноутбука Blade Stealth 13. Наиболее существенным новшеством в модели 2020 года является использование дисплея с частотой обновления 120 Гц, в то время как в предыдущей версии применялась панель со стандартной частотой 60 Гц. По заверениям производителя, новый дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. Razer также будет предлагать модель с сенсорной 4K-панелью, ориентированной на создателей цифрового контента.

В прошлом году компания смогла создать компактный и производительный ноутбук (толщина 15,3 мм, масса 1,42 кг) с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Это позволило более комфортно запускать игры, такие как Overwatch, хотя в AAA-проектах ситуация выглядела не совсем идеальной. Версия 2020 года получила более производительную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 ГБ памяти GDDR6. При этом толщина осталась прежней (15,3 мм), а масса даже незначительно уменьшилась (1,41 кг). Что касается процессора, то в новинке используется тот же чип Intel Core i7-1065G7H, что и в предшественнике, но тепловой пакет повышен с 15 Вт до 25 Вт, что должно обеспечить некоторый прирост производительности, но в то же время и увеличить энергопотребление. Среди прочих улучшений сообщается о доработанной клавиатуре. Компания постаралась устранить проблему со случайным нажатием клавиши стрелки вверх путём перераспределения клавиш Shift, стрелок влево и вправо.

Новая версия игрового ноутбука Razer Blade Stealth 13 модельного ряда 2020 года поступит в продажу во втором квартале по цене от $1799.

Источник: The Verge