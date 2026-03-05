banner
Новый модульный концепт Tecno: телефон, который "примагничивает" все, даже оптический объектив

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив

MWC в этом году вполне мог бы расшифровываться как Modular World Congress. Все видели модульный ноутбук ThinkBook от Lenovo, а теперь имеем концепт Tecno — с собственной модульной системой смартфона для демонстрации.


Модульные телефоны уже пытались создавать ранее — с такими продуктами, как Moto Mods от Motorola или телефоны серии LG G, кульминацией которых стал G8X ThinQ Dual Screen. Оба эти направления сейчас прекращены, поэтому Tecno предложили собственную версию этой формулы. Официально названная «Modular Magnetic Interconnection Technology», концепция утверждает, что может стать возможным решением проблемы расширения возможностей телефонов без чрезмерного увеличения их габаритов. И делает это, позволяя пользователям комбинировать и подбирать компоненты по собственному усмотрению.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Все начинается с базового телефона. По своему тонкому профилю он немного напоминает iPhone Air (хотя еще тоньше — всего 4,9 мм / 0,19 дюйма толщиной) и имеет большую камеру-панель в верхней части задней крышки. К магнитным точкам, похожих на площадки бронзового цвета, крепятся модульные элементы. Tecno действительно имеет их много.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Начать можно с более обыденных модулей, таких как внешний микрофон или динамик, оба из которых являются распространенными типами периферии, которые просто крепятся магнитно к задней части телефона.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Также есть возможность добавить антенну, которая позволяет совершать локальные вызовы в стиле рации — то, что предлагают некоторые телефоны, например Oppo Find X9, но это уже известная и практичная функция. Однако эти модули — лишь верхушка айсберга.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Вы можете присоединить телефото-конвертер к блоку камеры, чтобы придать единому объективу оптический зум в любой нужный момент. Или же можно дополнить телефон экшн-камерой с поддержкой Wi-Fi, чтобы использовать ее отдельно или прикрепленной, в том числе и к стороне дисплея для экстремальных селфи. Этот модуль, в частности, выглядит естественным дополнением к ремешкам или клипс-креплениям, которые также входят в модульный набор.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Это также еще не все. Можно добавить полноценный корпус камеры с отдельным сенсором и объективом, который обеспечивает до 20х оптического зума. Объектив также имеет кольцо ручной фокусировки.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

В этом концепте нет порта USB-C или любого другого порта — только беспроводная зарядка или ничего. К счастью, зарядное устройство имеет необходимые модульные коннекторы на верхней части, поэтому оно также может присоединяться к «многослойной» сборке.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Впрочем, возможно, это зарядное устройство не понадобится слишком часто, поскольку одним из самых больших дополнений является аккумуляторный блок, добавляющий еще 3000 мА-ч емкости (более половины емкости обычного большого смартфона) в удивительно тонком корпусе. А если нужно быть абсолютно уверенным, что батарея не разрядится, можно складывать несколько аккумуляторных блоков один на один, постоянно увеличивая емкость.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Если же вы не можете определиться, что именно использовать, можно просто сложить все модули один на один, создав чрезвычайно функциональный, но монструозный на вид телефон, к тому же довольно тяжелый. Мы привыкли к телефонам, которые пытаются делать все, но из-за этого они продолжают становиться больше и тяжелее.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Возможность позволить пользователям подключать и отключать именно те функции, которые им нужны, означает более портативный базовый опыт пользования телефоном, а также, надеемся, лучшую аппаратную часть.

Новий модульний концепт Tecno: телефон, який "примагнічує" все, навіть оптичний об'єктив
Фото: Путеводитель Тома

Все же, нет уверенности, что это сработает на практике — некоторые из более крупных модульных насадок могут быть довольно дорогими, к тому же возникает вопрос, как безопасно их хранить или транспортировать. Это те же проблемы, с которыми сталкивались Motorola, LG и другие, и которые в конце концов положили конец их модульным мечтам. Впрочем, система Tecno хорошо продумана несмотря на привычные проблемы модульных технологий.

Источник: Tom’s Guide

