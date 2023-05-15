Tecno разрабатывает смартфон-раскладушку Phantom V Yoga — более доступную альтернативу Samsung Galaxy Flip5 и Motorola Razr 40 Ultra

Во время проведения выставки MWC 2023 компания Tecno представила складной смартфон Phantom V Fold 5G. Теперь стало известно, что компания разрабатывает более доступную версию складного смартфона в форм-факторе раскладушки. Эта модель под названием Tecno Phantom V Yoga ориентирована на средний сегмент рынка и может стать более доступной альтернативой устройствам Galaxy Flip5 или Motorola Razr 40 Ultra.

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Складной смартфон Tecno Phantom V Yoga уже засветился на фотографиях, что позволяет подробнее ознакомиться с его дизайном. Устройство имеет вытянутый складной дисплей с разрешением FHD+ и круглый модуль камеры. По предварительным данным, в этом телефоне используется процессор MediaTek Dimensity 8050, который представляет собой переименованную версию чипа Dimensity 1300. Процессор включает 4 производительных ядра Cortex-A78 (1 с частотой до 3 ГГц и 3 с частотой 2,6 ГГц) и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55.

Дисплей Tecno Phantom V Yoga имеет диагональ 6,75 дюйма и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Устройство содержит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Главный модуль камеры выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора, а фронтальная камера – 32-мегапиксельная. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Устройство работает под управлением ОС операционной системы HIOS на базе Android 13.

Цена Tecno Phantom V Yoga пока не уточняется.

Источник: ithome