Tecno Phantom Ultimate 2 — смартфон с двумя шарнирами разворачивается в 10″ планшет

Над складным смартфоном с двумя местами сгиба и тройным дисплеем работает не только Huawei (ориентировочная цена ее монстра составляет более $4000). Компания Tecno также разрабатывает подобное устройство и уже представила его концепт под названием Phantom Ultimate 2.

Текущие горизонтальные складные устройства уже стирают грань между смартфонами и небольшими планшетами, но Phantom Ultimate 2 предлагает еще больший экран, который конкурирует с полноразмерными планшетами. Phantom Ultimate 2 может расширять дисплей от 6,48-дюймовой диагонали в сложенном состоянии до 10-дюймового планшетного варианта. Устройство использует LTPO OLED-экран с разрешением 2880х1620 пикселей и соотношением сторон 4:3. Tecno утверждает, что Phantom Ultimate 2 — это первое складное устройство с технологией TDDI, которая размещает как драйвер дисплея, так и сенсорный датчик на одном чипе. Оно также поддерживает управление без прикосновения — когда рука зависает над поверхностью экрана. Устройство получилось довольно тонким. Его толщина в полностью сложенном состоянии составляет 11 мм. Таких компактных размеров удалось достичь благодаря двойному шарнирному механизму собственной разработки. Tecno проверила шарнирный механизм на 300 тыс. циклов складывания. Компания также создала самую тонкую крышку аккумулятора среди всех смартфонов, размером всего 0,25 мм. Двойной шарнир помогает минимизировать складки на экране в середине дисплея. Tecno предусматривает несколько уникальных случаев использования Phantom Ultimate 2, включая модель ноутбука со сложенной нижней частью с клавиатурой для заметок. Режим палатки располагает две равные части дисплея на противоположных сторонах для бесперебойного разговора лицом к лицу на двойном экране с живым переводом. Огромный 10-дюймовый экран Tecno Phantom Ultimate 2 также поддерживает многооконный режим, который позволяет одновременно запускать 3 или более приложений, что облегчает многозадачность.

Tecno пока не обнародовала точных планов по запуску своего первого складного устройства.

Источник: gsmarena

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