Вышел Fairphone 6 — модульный смартфон за €600 получил систему аксессуаров

Пока гиганты мобильного рынка соревнуются, у кого камера имеет больше мегапикселей или процессор гигагерц, Fairphone продолжает играть за собственными правилами. Компания представила новый смартфон Fairphone 6, который позиционируется как долговечное, ремонтопригодное и одновременно эстетическое устройство. Вместе с обновленными компонентами эта модель предлагает новую систему аксессуаров на винтах.

Модульный ремонтопригодный смартфон

Fairphone 6 получил ряд улучшений по сравнению с предшественником. Здесь стоит чип Snapdragon 7s Gen 3 (как у Realme 14 Pro+), увеличенная до 4415 мА-ч батарея. Также компания добавила интересную «фишку». Теперь к смартфону можно добавлять модульные аксессуары, которые крепятся на задней панели. Достаточно открутить два винта, а затем смартфон можно настраивать в соответствии с собственными прихотями. Например, можно прикрепить картхолдер, петлю для пальца или шнурок. Кому-то нужны дизайнерские чехлы, а кому-то больше по душе функциональный пластик с отверткой.

Для Fairphone 6 ремонт не представляет проблемы, его можно провести даже без посещения специализированной мастерской. Компания предлагает детали и видеоинструкции, поэтому даже дисплей или батарею можно заменить самостоятельно. 5-летняя гарантия и 8 лет программной поддержки должны стать дополнительными аргументами в пользу долговечности. Fairphone также гордится нейтральностью к электронным отходам и высоким баллом ремонтопригодности по новой системе ЕС.

Характеристики Fairphone 6

Смартфон Fairphone 6 получил 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 10-120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и защитой Gorilla Glass 7i. Процессор Snapdragon 7s Gen 3 дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенное хранилище емкостью 256 ГБ (его улучшили до UFS 3.1). Дополнительно можно установить карту памяти microSDXC.

Основная камера на задней панели имеет 50-мегапиксельный модуль с сенсором Sony Lytia 700C и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный 13-мегапиксельный модуль. Фронтальная камера выполнена на базе 32-мегапиксельного сенсора.

Батарея емкостью 4415 мА-ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт. Благодаря меньшему дисплею корпус стал компактнее (короче и уже) и легче (на 19 г) по сравнению с предшественником. При этом он отличается степенью защиты IP55 и выдержкой падений с высоты до 1,5 м.

На боковой грани есть отдельный желтый тумблер, который запускает режим Moments. При его активации интерфейс становится черно-белым, и доступно только 5 важнейших приложений. Такой себе цифровой минимализм. Из коробки Fairphone 6 имеет Android 15 почти без надстроек. Для заинтересованных в приватности есть специальная версия с /e/OS. Это альтернативная система на базе Android Open-Source Project, но без приложений и сервисов Google, для тех, кто ценит конфиденциальность больше, чем рекомендации YouTube.

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Fairphone 6 доступен в цветах Cloud White, Forest Green и Horizon Black. Версия с Android 15 стоит €599, а за конфиденциальную версию с /e/OS придется дополнительно доплатить €150.

Источник: gsmarena