Новый украинский разведывательный БПЛА MiniShark взлетает с руки и помещается в двух рюкзаках

На выставке Brave1 компания Ukrspecsystems показала прототип нового беспилотника MiniShark. Его задача – разведка и выявление наземных целей в радиусе 35 км. Особенность БПЛА – запуск с руки, что делает пригодным для взлета практически любое открытое место. Транспортировать систему можно в двух рюкзаках. Автономная посадка осуществляется на фюзеляж.

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Дрон длиной 1,25 м с размахом крыльев 2,6 м и максимальной взлетной массой 5 кг может провести в полете до 2 ч. Он может двигаться со скоростью до 120 км/ч на высоте до 1 км. Опционально дрон комплектуется оптико-электронной системой с зумом x10.

Аппарат MiniShark был разработан учитывая потребность военных в подобных беспилотниках. В декабре Ukrspecsystems представила более крупный БПЛА Shark, который в ближайшее время поступит на вооружение ВСУ. Его младший брат пока проходит заводские испытания.

Источник: Мілітарний