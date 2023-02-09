Украинские инженеры разработали новые беспилотники Spire, уничтожающие российские дроны и бронетехнику (Бонус: видео работы FPV-дронов по оккупантам)

Предприниматель Андрей Мацола, основатель «Першої приватної броварні» представил боевые дроны украинского производства. Они способны уничтожать вражеские беспилотники и бронетехнику.

Мацола продемонстрировал самый большой из FPV-дронов, «Spire». Его назначение – сбивать иранские дроны Shahed. Квадрокоптер уже прошел испытания и вскоре должен попасть в руки операторов. В большом количестве дроны способны значительно усилить ПВО, предотвращая расходование более дорогих боеприпасов на низкоскоростные недорогие объекты.

Детали проекта и технические данные держатся в секрете. По некоторым сведениям, дрон может нести нагрузку до 2 кг на расстояние до 20 км.

FPV-дрон может выступать в качестве фактически артиллерийского боеприпаса, будучи управляемым и нанося при этом точный удар. Видео практической работы других подобных дронов продемонстрировал Сергей Стерненко во время сбора на их закупку. Украинская разработка выглядит более крупной – наверняка она способна доставлять к цели более мощный заряд.

Одновременно с этим в сети распространяется информация про изменение тактики российских оккупантов в борьбе с украинскими дронами. Вместо мощных РЭБ используются малые станции, детектирующие дроны на небольшом расстоянии и автоматически включающие РЭБ.

«То есть новая стратегия такая: РЭБ молчит, детектор выжидает близкого подлёта, потом РЭБ с близи подавляет канал управления и мы теряем дрон. Этакая антидрон-пушка с детекцией в автоматическом режиме.»

Растет и квалификация операторов врага – «приземление» российского беспилотника не будучи обнаруженным может потребовать особой тактики.



«Важный совет. У РФ радиоразведки больше, чем у нас в сотни раз. Поэтому совет пишу в ФБ для максимального охвата ВСУ. Против дронов нужно работать ружьем или другими средствами из окопа под углом. То есть так, чтобы Ваше ружье было хотя бы чуть ниже уровня окопа. Тогда наземный РЭР РФ Вас не обрисует».

Источники: Андрій Мацола, STERNENKO, Американський піхотинець