Обновленная версия умных часов Huawei Watch 2 (2018) получит поддержку карт eSIM

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Стараниями известного в кругах гиков пользователя @evleaks в сеть попали изображения и спецификации обновленной модели умных часов Huawei Watch 2 (2018). Судя по данным утечки, главным отличием от модели Huawei Watch 2, выпущенной зимой прошлого года, станет поддержка виртуальных eSIM-карт.

В остальном это практически те же умные часы с классическим дизайном и круглым 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390×390 пикселей. Даже аппаратная платформа осталась прежней — это все тот же чипсет Qualcomm Snapdragon 2100 c 768 МБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 4 ГБ.

Часы Huawei Watch 2 (2018) под управлением Android Wear 2.0 сохранят влагозащиту по стандарту IP68, батарею емкостью 420 мАч, а также модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G и сенсор сердечного ритма. Также ожидается, что новинка получит обновленные браслеты и, возможно, легкие изменения дизайна, которые позволят визуально отличить новинку от более старой модели.

О сроках анонса и уровне рекомендованных цен на Huawei Watch 2 (2018) новостей пока нет.

Источник: Gizmochina