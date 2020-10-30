Обновлённое приложение Xbox Game Bar позволяет отслеживать процессы, потребляющие ресурсы CPU, GPU, памяти и накопителя

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Компания Microsoft выпустила новую версию приложения Xbox Game Bar для Windows 10. Оно получило возможность отслеживания, какие приложения потребляют ресурсы процессора, оперативной памяти, графического процессора и накопителя. Несмотря на то, что подобные функции есть и у многих других приложений, Xbox Game Bar встроено в Windows 10, оно достаточно легковесное и гибкое.

Новый виджет потребления системных ресурсов отслеживает задачи и связанное с ними воздействие, которое может оцениваться как низкое, среднее или высокое. Пользователь может отслеживать задачи, закрепив виджет на рабочем столе, или даже закрыть приложения, не выходя из игры.

Этот виджет потребления ресурсов отдельными задачами отличается от виджета производительности, который позволяет следить за общим использованием ресурсов системы. Microsoft также добавила возможность отслеживать использование ресурсов графического процессора и памяти видеокарты в виджет производительности.

Наконец, если пользователю интересно, готов ли его компьютер к DirectX 12 Ultimate, в настройках Xbox Game Bar есть новый раздел, который даст ответ на этот вопрос. DirectX12 Ultimate обещает объединить графические технологии для игр на ПК и Xbox Series X.

Microsoft уже начала распространение обновлённой версии приложения Xbox Game Bar. Если на системе пользователя ещё не отображается новый виджет, нужно обновить приложение через Microsoft Store.

Источник: The Verge