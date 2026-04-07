Замкнутый круг: ИИ убивает Microsoft — или Microsoft убивает ИИ?

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Замкнене коло: ШІ вбиває Microsoft — чи Microsoft вбиває ШІ?

Как сообщает CNBC, Microsoft только что завершила свое худшее квартальное падение акций со времен финансового кризиса 2008 года — с начала этого года бумаги упали более чем на 20 процентов. Хотя акции несколько восстановились в течение последней недели, их падение уничтожило все достижения примерно за год.


Также в этом году оказался в центре внимания OpenAI — после того, как объявил об отказе от того, что один из топ-менеджеров назвал отвлекающими «побочными квестами» — в частности, от приложения для генерации видео Sora — чтобы сосредоточиться на корпоративном и кодировочном направлениях. Но, по крайней мере, эти векторы являются прибыльными источниками дохода и способны остановить потерю компанией миллиардов долларов ежеквартально. Многие расценили эти шаги как попытку догнать конкурента — Anthropic, чьи Claude Code и Claude Cowork в этом году совершили значительный прорыв.

Тем временем ИИ-ассистент Microsoft Copilot не может набрать обороты, из-за чего технологический гигант заметно отстает в гонке искусственного интеллекта. Это ужасный сигнал. Microsoft сделала масштабные инвестиции в центры обработки данных и развитие облачной ИИ-инфраструктуры Azure, но не может эффективно масштабировать своего ассистента Copilot без резкого роста затрат. К этому добавляется массовая критика в адрес команды Windows за нашпиговывание операционной системы функциями искусственного интеллекта, которых никто не просил, — что принесло ей пренебрежительное прозвище «Microslop».

«Редмонд попал впросак», — написал в своей заметке на прошлой неделе аналитик Melius Research Бен Рейтцес, имея в виду город в штате Вашингтон, где расположена штаб-квартира Microsoft.

Технологический гигант оказался в эпицентре более масштабного рыночного явления, которое в этом году получило название «SaaS-апокалипсис»: компании-разработчики программного обеспечения как услуги испытывают удары от непрекращающихся распродаж. Напуганные инвесторы опасаются, что ИИ-инструменты для написания кода могут сделать их нередко дорогие сервисы устаревшими — позволив фирмам создавать собственные внутренние решения с нуля.


«Значительная часть традиционного SaaS умирает и, по-видимому, находится в терминальном упадке», — пишет в Twitter инвестор Джейсон Лемкин на фоне паники.

Несмотря на ужасные показатели на фондовом рынке, Microsoft продолжает зарабатывать немало денег: по отчетности, доходы выросли почти на 17% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Однако часть аналитиков сохраняет пессимистический взгляд на результаты компании — особенно в контексте все более острой конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

«Есть обеспокоенность тем, что бизнес Microsoft 365 Copilot не оправдал их ожиданий, и это сфера, где могут появиться новые конкуренты», — сказал CNBC аналитик Harding Loevner Кайл Левинс.

Microsoft оказалась в сложном положении. Хотя ее облачный бизнес Azure остается востребованным среди ИИ-компаний — в частности OpenAI и Anthropic — собственные ИИ-инструменты компании не могут получить заметной популярности. Амбиции при этом остаются такими же грандиозными, как и раньше. Как сообщил Bloomberg, компания продвигает разработку собственных внутренних ИИ_моделей, которые могут быть готовы уже в следующем году.

«Мы обязаны обеспечить абсолютный технологический фронтир. Безусловно, к 2027 году цель — выйти на уровень настоящего передового края», — сказал изданию Futurism ИИ-директор Microsoft Мустафа Сулейман.

Но в условиях угасающего энтузиазма и растущей «апатии» со стороны Уолл-стрит в отношении технологического гиганта, компании может быть трудно убедить инвесторов в своем долгосрочном видении.

Цифры подтверждают масштаб проблемы. Среди платных подписчиков ИИ-сервисов по состоянию на январь 2026 года ChatGPT удерживает 55,2% рынка, Google Gemini — 15,7%, тогда как доля Copilot упала до 11,5% — по сравнению с 18,8% в июле 2025-го. Еще показательнее выглядит поведение пользователей, которым доступны сразу несколько платформ: когда рядом с Copilot есть ChatGPT и Gemini, доля активных пользователей Copilot обваливается до 8%.

Из 450 миллионов корпоративных подписчиков Microsoft 365 лишь 3,3% корпоративных подписчиков согласились доплачивать за Copilot-надстройку — самый низкий показатель конверсии среди всех крупных ИИ-платформ. Другими словами, Microsoft имеет самую большую в мире аудиторию потенциальных пользователей ИИ — и не может заставить ее платить.

Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%

Источник: Futurism

Tesla запускает умного ассистента Grok для авто в Европе
Microsoft анонсировала Project Helix: игры для ПК теперь на Xbox
Украина делится с союзниками уникальными данными для тренировки военного ИИ
От дата-центра до кармана: Google представила LLM Gemma 4 для серверов и Gemini Nano 4 для смартфонов
"Финансовая пирамида" и "Scam Altman": инвесторы и эксперты разносят OpenAI
ИИ заменит буквально всех: OpenAI тайно вербует тысячи специалистов, чтобы ChatGPT усвоил опыт любой профессии
Microsoft передумала интегрировать Copilot в уведомления и "Настройки" в Windows 11
В будущем автомобили будут нуждаться в 300 ГБ памяти: это усилит дефицит, — CEO Micron
Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office
5 ТБ по цене 2 ТБ: тариф Google AI Pro увеличил хранилище и получил дополнительные возможности
Microsoft заблокировала трюк по использованию NVMe для повышения производительности Windows 11
Войска США использовали ИИ Claude для атаки на Иран несмотря на запрет Трампа
Microsoft встроила функции Sysmon в Windows 11: как активировать?
Windows 11 станет быстрее: уберут навязчивый ИИ в программах и вернут настройки Панели задач
Идеальная работа: стартап платит ежедневно $800 за то, чтобы вы "буллили" ИИ-чатботов
Новый искусственный интеллект Google с нуля создал рабочую копию Windows 11 с нуля
OpenAI запустила кастомный ChatGPT, который следит за перепиской работников
Samsung Galaxy S26 получил Perplexity с доступом к Notes, Calendar и сторонним приложениям
NVIDIA инвестирует рекордные $26 млрд в открытые ИИ-модели: серьезный вызов OpenAI и Anthropic
Meta приобрела Moltbook: зачем техногиганту соцсеть для ИИ-ботов?
Опять удалять? Свежее обновление Windows 11 перезагружает ПК по 15 раз
