Замкнутый круг: ИИ убивает Microsoft — или Microsoft убивает ИИ?

Как сообщает CNBC, Microsoft только что завершила свое худшее квартальное падение акций со времен финансового кризиса 2008 года — с начала этого года бумаги упали более чем на 20 процентов. Хотя акции несколько восстановились в течение последней недели, их падение уничтожило все достижения примерно за год.





Также в этом году оказался в центре внимания OpenAI — после того, как объявил об отказе от того, что один из топ-менеджеров назвал отвлекающими «побочными квестами» — в частности, от приложения для генерации видео Sora — чтобы сосредоточиться на корпоративном и кодировочном направлениях. Но, по крайней мере, эти векторы являются прибыльными источниками дохода и способны остановить потерю компанией миллиардов долларов ежеквартально. Многие расценили эти шаги как попытку догнать конкурента — Anthropic, чьи Claude Code и Claude Cowork в этом году совершили значительный прорыв.

Тем временем ИИ-ассистент Microsoft Copilot не может набрать обороты, из-за чего технологический гигант заметно отстает в гонке искусственного интеллекта. Это ужасный сигнал. Microsoft сделала масштабные инвестиции в центры обработки данных и развитие облачной ИИ-инфраструктуры Azure, но не может эффективно масштабировать своего ассистента Copilot без резкого роста затрат. К этому добавляется массовая критика в адрес команды Windows за нашпиговывание операционной системы функциями искусственного интеллекта, которых никто не просил, — что принесло ей пренебрежительное прозвище «Microslop».

«Редмонд попал впросак», — написал в своей заметке на прошлой неделе аналитик Melius Research Бен Рейтцес, имея в виду город в штате Вашингтон, где расположена штаб-квартира Microsoft.

Технологический гигант оказался в эпицентре более масштабного рыночного явления, которое в этом году получило название «SaaS-апокалипсис»: компании-разработчики программного обеспечения как услуги испытывают удары от непрекращающихся распродаж. Напуганные инвесторы опасаются, что ИИ-инструменты для написания кода могут сделать их нередко дорогие сервисы устаревшими — позволив фирмам создавать собственные внутренние решения с нуля.





«Значительная часть традиционного SaaS умирает и, по-видимому, находится в терминальном упадке», — пишет в Twitter инвестор Джейсон Лемкин на фоне паники.

Несмотря на ужасные показатели на фондовом рынке, Microsoft продолжает зарабатывать немало денег: по отчетности, доходы выросли почти на 17% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Однако часть аналитиков сохраняет пессимистический взгляд на результаты компании — особенно в контексте все более острой конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

«Есть обеспокоенность тем, что бизнес Microsoft 365 Copilot не оправдал их ожиданий, и это сфера, где могут появиться новые конкуренты», — сказал CNBC аналитик Harding Loevner Кайл Левинс.

Microsoft оказалась в сложном положении. Хотя ее облачный бизнес Azure остается востребованным среди ИИ-компаний — в частности OpenAI и Anthropic — собственные ИИ-инструменты компании не могут получить заметной популярности. Амбиции при этом остаются такими же грандиозными, как и раньше. Как сообщил Bloomberg, компания продвигает разработку собственных внутренних ИИ_моделей, которые могут быть готовы уже в следующем году.

«Мы обязаны обеспечить абсолютный технологический фронтир. Безусловно, к 2027 году цель — выйти на уровень настоящего передового края», — сказал изданию Futurism ИИ-директор Microsoft Мустафа Сулейман.

Но в условиях угасающего энтузиазма и растущей «апатии» со стороны Уолл-стрит в отношении технологического гиганта, компании может быть трудно убедить инвесторов в своем долгосрочном видении.

Цифры подтверждают масштаб проблемы. Среди платных подписчиков ИИ-сервисов по состоянию на январь 2026 года ChatGPT удерживает 55,2% рынка, Google Gemini — 15,7%, тогда как доля Copilot упала до 11,5% — по сравнению с 18,8% в июле 2025-го. Еще показательнее выглядит поведение пользователей, которым доступны сразу несколько платформ: когда рядом с Copilot есть ChatGPT и Gemini, доля активных пользователей Copilot обваливается до 8%.

Из 450 миллионов корпоративных подписчиков Microsoft 365 лишь 3,3% корпоративных подписчиков согласились доплачивать за Copilot-надстройку — самый низкий показатель конверсии среди всех крупных ИИ-платформ. Другими словами, Microsoft имеет самую большую в мире аудиторию потенциальных пользователей ИИ — и не может заставить ее платить.

Источник: Futurism