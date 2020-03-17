Обновлённые беспроводные наушники Powerbeats получили чип H1, увеличенную автономность и цену $150





Компания Beats официально представила новую модель беспроводных наушников. И на смену модели Powerbeats 3, выпущенной в 2016 году, пришло устройство Powerbeats, но без четвёртого порядкового номера в названии.

Новые наушники Powerbeats имеют такой же дизайн и аудио возможности, что и полностью беспроводная версия Powerbeats Pro. Если сравнивать с предшественником, то улучшено расположение кабеля каждого наушника, теперь он спрятан за ухом. Также сообщается об использовании нового чипсета H1 и увеличении продолжительности автономной работы с 12 часов до 15 часов. Поддерживается функция быстрой зарядки Fast Fuel, которая позволяет зарядить наушники на час работы всего за 5 минут. Зарядка осуществляется с помощью Lightning-кабеля.

Новая модель имеет защиту от воды и пота в соответствии с требованиями стандарта IPX4, что может порадовать любителей спорта. Устройство лишилось встроенного пульта управления, а органы контроля перенесены на сами наушники. На правом наушнике расположились кнопки для управления громкостью и многофункциональная b-кнопка, позволяющая управлять воспроизведением и поступающими телефонными вызовами. На левом наушнике имеется аналогичная в плане дизайна кнопка, но она отвечает за включение и подключение к мобильным устройствам. Когда наушники подключены к iPhone или iPad, пользователю не нужно нажимать кнопку для вызова виртуального помощника Apple – достаточно сказать голосовую команду Hey Siri.

Новые беспроводные наушники Powerbeats будут доступны для покупки на сайте Apple с 18 мая по цене $149. Это на $50 меньше первоначальной стоимости предыдущей модели.

Источник: Engadget