Обновлённый Amazon Fire 7 получил более производительный процессор, увеличенную автономность, порт USB-C и прибавку в цене

Компания Amazon впервые за 3 года обновила свой компактный и доступный планшет Fire 7. Новинка получила повышенную производительность, увеличенное время автономной работы и порт USB-C для зарядки.

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Как заявляет производитель, новый Amazon Fire 7 получил 4-ядерный процессор, который на 30% производительнее предшественника. Кроме того, объём оперативной памяти увеличен с 1 ГБ до 2 ГБ. Вместе с тем компания утверждает, что планшет сможет работать примерно на 40% дольше от одного заряда аккумулятора. Таким образом, устройство должно обеспечивать около 10 часов автономной работы в режимах веб-серфинга или просмотра видео. На смену устаревшему зарядному разъёму micro-USB наконец пришёл современный порт USB-C. Устройство доступно с адаптером питания мощностью 5 Вт. Однако не уточняется, будет ли адаптер входить в базовый комплект поставки или предлагается в качестве отдельной опции.

За все улучшения предстоит заплатить немного больше, чем ранее. Стартовая цена Amazon Fire 7 теперь составляет $59,99, хотя предыдущая версия оценивалась в $49,99. Новая модель имеет только 3 варианта расцветки (чёрный, синий, розовый), производитель отказался от зелёной версии.

Источник: The Verge