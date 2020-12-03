Оболочка Huawei EMUI 11 уже достигла распространения среди 10 млн пользователей по всему миру





Компания Huawei заявила, что уже 10 млн пользователей по всему миру используют смартфоны с последней версией оболочки EMUI 11. Такого показателя удалось достичь всего за 82 дня с момента анонса этой версии пользовательского интерфейса в сентябре. Это на полтора месяца быстрее, чем аналогичного уровня распространения достигла предыдущая версия EMUI 10.

Новый пользовательский интерфейс Emotion UI был представлен на конференции Huawei Developer Conference. Он получил множество визуальных изменений и внутренней оптимизацией. Одно из самых больших изменений – это новые возможности многооконной работы. Также есть улучшения в работе смартфона с зеркальным отображением на ПК, более интересная анимация на экране блокировки и т.д.

Однако оболочка EMUI 11 не поддерживает Google Mobile Services, что может отпугивать некоторых пользователей. Более того, ожидается, что это будет последняя версия EMUI перед тем, как Huawei переключит свои устройства на HarmonyOS с собственными мобильными сервисами HMS. Руководство компании уже объявили, что бета-версия собственной ОС будет выпущена в этом месяце, а публичное стабильное обновление будет готово в апреле 2021 года.

Источник: gsmarena