Анонсирована оболочка Huawei EMUI 11 с визуальными улучшениями и новыми функциями

Во время проведения конференции для разработчиков компания Huawei анонсировала выход новой версии оболочки для мобильных устройств EMUI 11. Следует отметить, что новая версия не основана на ОС Android 11. Тем не менее, она получила большое количество новшеств (визуальные изменения, новые анимации, новые функции, внутренние оптимизации), что и стало причиной смены порядкового номера.

Одним из наиболее заметных изменений в новой версии EMUI 11 являются функции многооконного и разделённого экрана. К ним облегчён доступ, чтобы пользователям не приходилось искать их в меню. Теперь есть специальный жест для вызова боковой панели Smart Multi-Window. Её можно вызвать в любом приложении или меню. Откроется небольшое боковое окно с любимыми приложениями, и с помощью одного жеста перетаскивания пользователь сможет запустить многозадачность. Окна имеют произвольную форму и могут регулироваться по размеру.

Dr. Wang Chenglu introduces EMUI 11 with a refreshed look and features that put you at the heart of the digital experience. #HDC2020 pic.twitter.com/318B1bCsf9

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020