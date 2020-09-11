Анонсирована оболочка Huawei EMUI 11 с визуальными улучшениями и новыми функциями





Во время проведения конференции для разработчиков компания Huawei анонсировала выход новой версии оболочки для мобильных устройств EMUI 11. Следует отметить, что новая версия не основана на ОС Android 11. Тем не менее, она получила большое количество новшеств (визуальные изменения, новые анимации, новые функции, внутренние оптимизации), что и стало причиной смены порядкового номера.

Одним из наиболее заметных изменений в новой версии EMUI 11 являются функции многооконного и разделённого экрана. К ним облегчён доступ, чтобы пользователям не приходилось искать их в меню. Теперь есть специальный жест для вызова боковой панели Smart Multi-Window. Её можно вызвать в любом приложении или меню. Откроется небольшое боковое окно с любимыми приложениями, и с помощью одного жеста перетаскивания пользователь сможет запустить многозадачность. Окна имеют произвольную форму и могут регулироваться по размеру.

Dr. Wang Chenglu introduces EMUI 11 with a refreshed look and features that put you at the heart of the digital experience. #HDC2020 pic.twitter.com/318B1bCsf9 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020

Постоянно активный дисплей получил несколько дополнительных настроек. Добавлены новые стили и анимации. Также появилась возможность выбора фотографии из галереи, чтобы потом на её основании создать соответствующую цветовую палитру.

Анимация при навигации по меню оптимизирована для дисплеев с высокой частотой обновления. Huawei заявляет, что эти изменения основаны на изучении того, как пользователь воспринимает анимацию перехода и куда смотрят его глаза во время навигации. Используя эти данные, компания оптимизировала анимацию, чтобы она выглядела еще более плавной и быстрой.

Функция Multi-screen collaboration 3.0 стала частью EMUI 11. Это позволяет контролировать через компьютер до трёх Android-приложений. Для этого потребуется синхронизировать смартфон Huawei с MateBook.

Также заявлены и другие менее заметные пользователю новшества и улучшения в системных приложениях. В частности, улучшена обработка разрешений системой. Одним из примеров таких изменений может служить уведомление о разрешении в строке состояния. Если приложение в фоне использует микрофон, камеру или модуль GPS, в строке состояния появится иконка, информирующая об этом.

Новая версия EMUI 11 уже будет предустанавливаться на всех новых смартфонах Huawei. Однако итерация на базе Android 11 будет отложена на более поздний срок. Это связано с тем, что в отношении китайской компании действуют ограничения со стороны правительства США, и у Huawei не было раннего доступа к исходному коду Android 11. Компания получила такой доступ совсем недавно.

Источник: gsmarena