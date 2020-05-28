Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 теперь доступен в версии с 8 ГБ ОЗУ — $75





Представленный в прошлом году одноплатный ПК Raspberry Pi 4 Model B изначально предлагался в трех вариантах с 1, 2 и 4 ГБ ОЗУ по цене $35, $45 и $55. Отмечая 8-летие с момента выпуска оригинальной модели Raspberry Pi производитель убрал из линейки вариант с 1 ГБ, заодно снизив цену модификации с 2 ГБ до $35. Сегодня Raspberry Pi Foundation объявила о выпуске нового варианта Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ.

Надо сказать, что Raspberry Pi Foundation изначально планировала выпуск модификации с таким объемом ОЗУ, но ввиду отсутствия подходящих микросхем LPDDR4 объемом 8 ГБ это было невозможно. Только недавно Micron начала выпуск 8-гигабайтных модулей LPDDR4 в подходящей упаковке и Raspberry Pi Foundation поспешила расширить предложение.

Новая версия Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ стоит более чем вдвое дороже базовой — $75. Единственное изменение в дизайне платы Raspberry Pi 4 на 8 ГБ — это новый импульсный стабилизатор напряжения, расположенный рядом с разъемом питания USB-C. В принципе это незначительное изменение в конструкции не должно стать проблемой ни для одного из существующих проектов на базе этой модели.

Остальные параметры остались без изменений. Напомним, основой Raspberry Pi 4 служит SoC Broadcom BCM2711 с четырехъядерным 64-разрядным процессором Cortex-A72 (ARM v8), работающим на частоте 1,5 ГГц, и аппаратным декодером H.265. Также в оснащение входят средства беспроводного подключения IEEE 802.11ac Wi-Fi (2,4 и 5,0 ГГц) и Bluetooth 5.0 BLE, порт Gigabit Ethernet, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, пара выходов micro-HDMI, слот microSD, разъем USB-C и двухрядный разъем с сигналами MIPI, GPIO и т.п., позволяющий подключать разные интерфейсные платы.

Линейка Raspberry Pi включает более десятка различных модификаций, включая минималистичную Raspberry Pi Zero за $5. Также можно вспомнить, что в конце прошлого года объем продаж Raspberry Pi с момента выпуска первой модели превысил знаковый рубеж в 30 млн штук.

Источник: Neowin