Продажи микрокомпьютеров Raspberry Pi превысили 30 млн экземпляров





Микрокомпьютеры Raspberry Pi, выпускаемые с 2012 года, пользуются большой популярностью у инженеров и энтузиастов электроники. Недавно была пройдена очередная знаменательная веха в развитии «малинки» — суммарные продажи одноплатных микрокомпьютеров Raspberry Pi превысили 30 млн штук. На самом деле рубеж был пройден еще в начале месяца, но объявили об этом только на сейчас. О достижении рассказал соучредитель британской Raspberry Pi Foundation и генеральный директор коммерческого подразделения Raspberry Pi Trading Эбен Аптон.

Учитывая класс и производительность этих устройств, показатель продаж этих устройств за семилетний период впечатляет, особенно на фоне первоначального плана продаж в 10–20 тыс. микрокомпьютеров. Для сравнения, легендарный компьютер Commodore 64 за 11,5 лет на рынке разошелся тиражом 12,5 млн штук. Это если опираться на цифры из исследования Майкла Стейла. Есть и другие оценки, указывающие, что тираж Commodore 64 на самом деле был намного больше — от 17 до 30 миллионов. С другой стороны, фактические продажи Raspberry Pi уже достигли верхней границы предполагаемого объема продаж Commodore 64.

Здесь также можно вспомнить, что по состоянию на 2017 год было продано 12,5 млн Raspberry Pi. То есть, за последние два года спрос на Raspberry Pi существенно вырос. Было бы интересно взглянуть на обновленную статистику по продажам конкретных моделей Raspberry Pi, но, увы, пока ее нет.

Линейка Raspberry Pi включает более десятка различных модификаций, включая минималистичную Raspberry Pi Zero за $5. В октябре актуальная версия Raspberry Pi 4 стала вдвое мощнее — за счет обновления прошивки удалось повысить частоту процессора однокристальной системы до внушительных 2,147 ГГц. А журнал Time поставил Raspberry Pi на третье место своего рейтинга 10 лучших гаджетов десятилетия. И надо сказать, что вполне заслужено. Интересных проектов на основе Raspberry Pi было бесчисленное количество, например, недавно сотрудники Oracle собрали суперкомпьютер из более тысячи Raspberry Pi 3 B+. Вероятно, в будущем мы еще увидим немало интересных разработок на основе Raspberry Pi, а сама платформа переживет еще немало обновлений.

Источник: overclock3d