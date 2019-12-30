Официально: Футуристичный кроссовер Kia Imagine превратится в серийный электромобиль уже в 2021 году





Когда весной текущего года корейский бренд Kia представил концепт Imagine с экспрессивным дизайном и 21 экраном на панели управления, мало кто могут представить, что эта модель получит серийное воплощение. И тем не менее это так, о чем заявил представитель руководства компании в недавнем интервью.

По словам главы европейского подразделения Эмилио Херреры (Emilio Herrera), серийная версия спортивного кроссовера Kia Imagine выйдет на рынок уже в 2021 году. Финальный вариант модели наверняка избавится от распашных дверей, футуристичного руля, двух десятков экранов на панели управления и других концептуальных деталей, но сохранит интересный формат и новую электрическую платформу.

Более того, в том же интервью представитель Kia заявил, что компания поделится данной платформой с родственным брендом Hyundai, что позволит ему выпускать более быстрые и дальнобойные электромобили. В планах на 2020-2021 год также значится появление первых моделей Kia на основе водородных топливных ячеек.

Напомним, что в отличие от моделей Niro EV и Soul EV, которые являются электрическими версиями ДВС-моделей, кроссовер Kia Imagine изначально создавался как электромобиль, а значит лишен типичных недостатков классической архитектуры. Создатели концепта не озвучивали технических характеристик, упомянув лишь о батарее в полу и компактном электродвигателе, который позволил использовать подкапотное пространство в качестве второго багажника.

С точки зрения формфактора, Kia Imagine — это электромобиль C-класса, который объединяет элементы «спортивного маслкара, атлетичного семейного седана и универсального просторного кроссовера», при этом его изначального разрабатывали таким образом, чтобы его нельзя было однозначно причислить к одному из стандартных автомобильных формфакторов.

Источник: Engadget