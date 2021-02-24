Hyundai заменит батареи LG Chem в 75,680 электрокроссоверов Kona из-за риска возгорания, стоимость замены составит $900 млн (в новый IONIQ 5 будут ставить батареи CATL и SK Innovation)

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Эпопея с возгоранием батарей электрокроссоверов Hyundai Kona EV длится с прошлого года, когда в разных странах мира зафиксировали 13 случаев возгорания проблемных батарей производства LG Chem. Корейский автопроизводитель объявил программу отзыва, в рамках которой ограничивал максимальный уровень заряда батареи на отметке 90% емкости, чтобы избежать перегрева и возгорания.

Однако после того, как загорелся «исправленный» таким образом кроссовер, в Hyundai решили больше не рисковать и объявили о полной замене проблемных батарей. Всего было зафиксировано 15 возгораний — 11 в Южной Корее, 2 в Канаде и по одному в Финляндии и Австрии.

Полный список замены выглядит следующим образом:

75,680 электрокроссоверов Hyundai Kona Electric (25,083 в Южной Корее; 37,366 в Европе, 11,137 в США и Канаде);

электрокроссоверов Hyundai Kona Electric (25,083 в Южной Корее; 37,366 в Европе, 11,137 в США и Канаде); 5,716 электромобилей Hyundai IONIQ Electric (1,314 в Южной Корее и 4,402 в других странах);

электромобилей Hyundai IONIQ Electric (1,314 в Южной Корее и 4,402 в других странах); 305 электробусов Hyundai Elec City (302 в Южной Корее и 3 в других странах).

Ожидается, что батареи LG Chem заменят в 75,680 экземплярах электрокроссовера Kona EVs и ряде других электромобилей бренда (суммарное количество проблемных моделей составляет порядка 82,000 штук). На программу замены потратят порядка $900 млн (около триллиона корейских вон).

«Нашим приоритетом является устранение потенциальных рисков для безопасности клиентов, несмотря на низкую вероятность возгораний и высокое финансовое бремя для компании», — отметили представители Hyundai в официальном заявлении.

Как показало расследование регулятора, ограничение максимального уровня заряда действительно устранило проблемы с «перезарядом» (overcharging), однако не исключило полностью возможность возгорания. По предварительным данным Министерства транспорта Кореи, к возгоранию приводят внутренние конструктивные недостатки батарей LG Chem, которые в определенных случаях склонны к перегреву и возгоранию.

Показательно, что LG Chem полностью отклоняет обвинения в свою сторону, но соглашается продолжать сотрудничать с Hyundai и государственными органами в поисках истинной причины проблемы.

Объявление о замене батарей последовало на следующий день после анонса электромобиля нового поколения Hyundai IONIQ 5. Впрочем, по свежим данным, в новинке на платформе E-GMP будут использоваться батареи от CATL и SK Innovation, а значит аналогичных проблем наблюдаться не должно.

Напомним, что недавно корейский бренд обновил дизайн кроссовера Hyundai Kona и электрокроссовера Hyundai Kona Electric.

Источник: Engadget, Electrek