Фотогалерея дня: Корейцы обновили дизайн кроссовера Hyundai Kona и электрокроссовера Hyundai Kona Electric

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Кроссовер Hyundai Kona является одной из немногих серийных моделей, которые предлагаются покупателям и в бензиновой и в полностью электрической версии. При этом обе модификации заметно отличаются внешне, так что отличить их друга от друга не составляет особых проблем даже в плотном потоке. На этой неделе корейцы существенно обновили дизайн обеих версий 2022 модельного года, так что вскоре самые зоркие водители смогут распознать новинки на дороге.

Hyundai Kona Electric 2019

Главное отличие обновленного электрокроссовера Hyundai Kona Electric — отказ от псевдорадиаторной решетки в виде рельефного узора. Теперь передняя панель гладкая, но на этом фоне люк над зарядным портом выделяется более заметно, что понравится далеко не всем:

Hyundai Kona Electric 2022

Бензиновый Hyundai Kona также обновили, сделав дизайн еще более выразительным по сравнению с предшественником:

Hyundai Kona 2022

Вдобавок к обычной версии покупатели могут выбрать спортивную версию Hyundai Kona N Line, которая выглядит еще более агрессивно:

Hyundai Kona N Line 2022

Напомним, что в данный момент предыдущему поколению электрокроссовера Hyundai Kona Electric грозит отзыв из-за нескольких случае возгорания батарей. Официально причина проблемы не озвучивается, но по рынку ходят упорные слухи о вине поставщика батарей LG Chem.

Источник: Hyundai