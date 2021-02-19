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Фотогалерея дня: Корейцы обновили дизайн кроссовера Hyundai Kona и электрокроссовера Hyundai Kona Electric

Фотогалерея дня: Корейцы обновили дизайн кроссовера Hyundai Kona и электрокроссовера Hyundai Kona Electric

Фотогалерея дня: Корейцы обновили дизайн кроссовера Hyundai Kona и электрокроссовера Hyundai Kona Electric


Кроссовер Hyundai Kona является одной из немногих серийных моделей, которые предлагаются покупателям и в бензиновой и в полностью электрической версии. При этом обе модификации заметно отличаются внешне, так что отличить их друга от друга не составляет особых проблем даже в плотном потоке. На этой неделе корейцы существенно обновили дизайн обеих версий 2022 модельного года, так что вскоре самые зоркие водители смогут распознать новинки на дороге.

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Hyundai Kona Electric 2019

Главное отличие обновленного электрокроссовера Hyundai Kona Electric — отказ от псевдорадиаторной решетки в виде рельефного узора. Теперь передняя панель гладкая, но на этом фоне люк над зарядным портом выделяется более заметно, что понравится далеко не всем:

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Hyundai Kona Electric 2022

Бензиновый Hyundai Kona также обновили, сделав дизайн еще более выразительным по сравнению с предшественником:

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Hyundai Kona 2022

Вдобавок к обычной версии покупатели могут выбрать спортивную версию Hyundai Kona N Line, которая выглядит еще более агрессивно:

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Hyundai Kona N Line 2022

Напомним, что в данный момент предыдущему поколению электрокроссовера Hyundai Kona Electric грозит отзыв из-за нескольких случае возгорания батарей. Официально причина проблемы не озвучивается, но по рынку ходят упорные слухи о вине поставщика батарей LG Chem.

Источник: Hyundai

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