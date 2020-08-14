Официально: Стоимость премиального электрокроссовера Cadillac Lyriq стартует с отметки менее $60,000 (это заметно дешевле конкурентов)

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Ровно неделю назад американский автопроизводитель GM представил премиальный электрокроссовер Cadillac Lyriq, озвучив основные технические характеристики, но не стоимость. Исправил это упущение президент компании General Motors North America Стив Карлайл, который в достаточно витиеватой форме назвал начальный ценник — от $59,999.

Заявление прозвучало во время мероприятия J.P. Morgan Auto Conference:

«Нам нужно попасть в тот же ценовой диапазон [что и конкуренты]. Этот электромобиль должен быть оценен аналогично тому, как автоиндустрия оценивает сегодня среднеразмерные внедорожники класса люкс, возможно, с небольшой надбавкой за премиальность. Это цена, которая не должна быть шестизначной [а будет пятизначной]. Она также начнется не с семерки и даже не с шестерки» — отметил Стив Карлайл.

Из данных слов можно сделать вывод, что стоимость начальной версии электрокроссовера Cadillac Lyriq не превысит отметку $60,000. Отметим, что это весьма низкая цена для электрокроссовера премиального уровня, отдельные эксперты ожидали уровня $70,000.

Для сравнения, в США электрокроссовер Tesla Model X стартует с отметки $79,990, модель Audi e-tron — с $67,300, а Jaguar I-Pace — с $62,350. Таким образом с ценником до $60,000 модель Cadillac Lyriq сможет конкурировать даже с Tesla Model Y, который стартует с отметки $49,990.

Ожидается, что серийная модель электрокроссовера Cadillac Lyriq с батареей на 100 кВтч, запасом хода до 500 км и 33-дюймовым дисплеем в салоне выйдет на рынок в 2022 году, следующий на очереди — электрический седан Cadillac Celestiq.

Источник: Electrek