GM представил концепт премиального электрокроссовера Cadillac Lyriq с батареей на 100 кВтч, запасом хода до 500 км и 33-дюймовым дисплеем в салоне

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Как и планировалось, сегодня ночью американский автопроизводитель General Motors представил свой первый электромобиль — премиальный кроссовер Cadillac Lyriq. Речь идет о шоу-каре (по сути, концепте), но ожидается, что серийная модель на его основе не заставит себя ждать слишком долго.

Дизайн новинки отличается футуристичностью и свежими для бренда визуальными решениями, а также обилием LED-элементов и огромными 22-дюймовыми колесами. Модель основана на новой модульной платформе GM c двигательной установкой Ultium, на выбор покупателю будет предлагаться базовая заднеприводная или более продвинутая полноприводная версия.

От полного заряда батарей Ultium емкостью 100 кВтч электрокроссовер сможет проехать порядка 500 км (более 300 миль), при этом поддерживается как бытовая зарядка Level 2 (19 кВт), так и скоростной вариант DC (150 кВт). Батареи выполнены по схеме NCMA (nickel-cobalt-manganese-aluminum), при этом инженеры компании смогли снизить на 70% содержание редкоземельного кобальта.

Водитель получает в свое распоряжение огромный 33-дюймовый LED-дисплей, двухуровневый проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности (на передний план выводится скорость и показатели движения, на дальний — навигация и предупреждения), систему автоматической парковки и многое другое.

Электромобиль также поддерживает улучшенную версию фирменной технологии Super Cruise, которая позволит водителю двигаться по американским дорогам (система поддерживает более 200,000 миль дорог в США), не удерживая руки на руле. Акустика AKG не только воспроизводит музыку, но и выступает в качестве активной системы шумоподавления, что положительно сказывается на комфорте водителя и пассажиров.

Кроссовер станет первым в новой линейке электромобилей, следующим на рынок выйдет электрический седан Cadillac Celestiq. Всего же к 2023 году General Motors обещает представить 20 электромобилей в рамках всех принадлежащих этой корпорации брендов, включая Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Помимо кроссовера Cadillac Lyriq это будут пикапы GMC Hummer EV и GMC Sierra EV, кроссовер Buick Enspire, обновленный Chevrolet Bolt и др.

Источник: Cadillac