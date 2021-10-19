Сьогодні, 19 жовтня 2021 року, група Stellantis провела прес-конференцію, де представники компанії поділилися результатами роботи і розповіли про плани на найближче півріччя. Головною новиною стало те, що з другого кварталу 2022 року група Stellantis Україна стає офіційним представником бренду JEEP.

Історія бренду JEEP починається на початку 1940-х років, коли стало очевидно, що Сполучені Штати будуть брати участь у Другій світовій війні. Військові сили запропонували 135 автомобілебудівних компаній розробити прототип повнопривідної розвідувальної машини. Умови були поставлені жорсткі: автомобіль повинен бути розроблений протягом 49 днів. Спочатку тільки компанії Willys-Overland і American Bantam Car Manufacturing Company відгукнулися на запрошення. Через деякий час до них приєдналася компанія Ford Motor Company. Після чого почалося суперництво цих трьох компаній за вигідне державне замовлення. Автомобіль, який в підсумку відповідав всім вимогам замовника вдалося розробити американській фірмі Willys. Створений автомобіль отримав найменування «JEEP» (фонетична передача англійського скорочення GP — jeep, що значить general purpose — загального призначення).

«Для бренду JEЕP починається нова ера в Україні в складі концерну Stellantis. Уже зараз відомо, що активний етап роботи з брендом JEEP почнеться з другого кварталу 2022 року. На даний момент ми маємо 4 основоположних напрямки роботи з Брендом і його подальшим розвитком на ринку України. В першу чергу це розвиток дилерської мережі і супутніх послуг бренду. Зручне географічне розташування, світлі і сучасні салони, якісні доступні послуги — це саме те, що формує лояльність бренду і бажання приєднатися до цього ком’юніті. Надання комфорту клієнта починається ще на етапі вибору автомобіля, і розвинена дилерська мережа це основа всього» — зазначили в Stellantis Україна.

На початку 2021 року відбулося злиття двох автомобільних концернів Peugeot SA («Groupe PSA») і Fiat Chrysler Automobiles NV («FCA»), що ознаменувало народження нової групи під назвою Stellantis. Нова компанія зібрала разом 14 автомобільних брендів, серед яких і JEEP. У свою чергу в Україні офіційне представництво групи Stellantis представляло ex-Groupe PSA. Але тільки до сьогоднішнього дня, бо з другого кварталу 2022 року бренд JEEP приєднається до Stellantis Україна.

«Наступним етапом роботи з брендом JEEP стане перезапуск чотирьох нових моделей. Потужні, швидкі, високотехнологічні автомобілі, які поєднують в собі легендарні позашляхові можливості бренду JEEP. М’язистий дизайн, рубані форми, решітка радіатора, що запам’ятовується. Саме таким ми знаємо Бренд JEEP, і саме з такими моделями відбудеться перезапуск Бренду в складі Stellantis Україна. Більше подробиць ви дізнаєтеся вже у 2022 році. Бренд JEEP входить в сузір’я Stellantis Україна і відкриває свій новий розділ. Ми впевнені, що ця подія докорінно змінить подальший розвиток бренду в Україні, дозволить досягти нових вершин і показати ще більш вражаючі результати» — розповіли в Stellantis Україна.

Джерело: Stellantis Україна