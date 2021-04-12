Офіційно: Uber надає в Києві безкоштовні промокоди для поїздок пацієнтам, які цього потребують





Щоб підтримати Київ під час обмеження роботи громадського транспорту, Uber запустив в Києві ініціативу щодо фінансування безпечних поїздок до медичних установ. Uber надав Київській міській державній адміністрації (КМДА) промокоди на безкоштовні поїздки, які вони передадуть пацієнтам, які не хворіють COVID, щоб вони могли дістатися до місць лікування на регулярні процедури.

«Ми розуміємо рішення обмежити роботу громадського транспорту. Однак існують поїздки, які не можна відкладати. Ми раді можливості допомогти пацієнтам з онкологічними захворюваннями отримати необхідну терапію завдяки безкоштовним поїздкам на Uber, а також щиро вдячні водіям, які в такий складний час продовжують працювати на благо нашого міста», — говорить Георгій Соколянський, Глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.

Компанія надала Київській міській раді промокоди, які будуть поширюватися серед пацієнтів, які не хворіють COVID. Ці промокоди необхідно ввести в додатку Uber. Один промокод діє на одну поїздку з максимальною сумою 150 грн. Знижка діє лише на поїздки з UberX та Comfort в додатку Uber в Києві. Поїздки здійснюються незалежними партнерами, які працюють на платформі Uber.

Список лікарень:

Київська міська клінічна лікарня №5

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

КНП «Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району міста Києва»

Київська міська клінічна лікарня №2

Київський міський клінічний онкологічний центр

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Дніпровського району

КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»

У 2020 році Uber реалізував заходи безпеки, щоб допомогти всім, хто використовує додаток, залишатися в безпеці і здоровими. Всім пасажирам і водіям Uber в Україні нагадують про заходи безпеки перед вчиненням поїздки. В Україні водіїв також просять зробити селфі, щоб переконатися, що вони носять маску або інший засіб захисту, за допомогою технології перевірки вбудованої в додаток. Водій, на якому немає маски або іншого засобу захисту, не зможе вийти на лінію. Всі водії також повинні підтвердити, що вони вживають додаткових заходів безпеки, такі як регулярна дезінфекція свого автомобіля і наявність дезинфікуючого засобу для рук для своїх пасажирів.

Джерело: Uber