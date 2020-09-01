Столичный онлайн-ресурс городских событий и локаций Kyivmaps выпустил мобильное приложение

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Создатели онлайн-платформы Kyivmaps, собирающей воедино все мероприятия и места столицы, выпустили мобильное приложение. Таким образом с помощью смартфона можно увидеть ближайшие парки, рестораны, театры и др. с ценами, точными путеводителями и рекомендациями от опытных пользователей.

В приложеним можно подыскать ивенты, подобранные в зависимости от интересов пользователя. Уточнить координаты лучших локаций для работы, развлечений, отдыха, встречи рассвета/заката, тренировок, прогулок и т.д.

Заведения любого формата можно найти по запросам типа кухня, атмосфера, район и т.д. Авторы также публикуют подборки лучших заведений/концертов/фестивалей/мероприятий, отобранные по различным критериям. Система автоматически определяет местоположение и показывает ближайшие события/места, при этом можно сразу проложить маршрут до выбранной точки.

Приложение Kyivmaps доступно для iOS и Android.

Напомним, что недавно в Украине запустили бесплатное мобильное приложение Mixsport для поиска спортивных локаций, событий и тренеров.

Источник: Kyivmaps