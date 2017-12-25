В Киеве запустили ресурс Kyiv Maps, представляющий собой единую онлайн-базу городских событий и локаций на основе Google Maps

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В Украине открыли портал Kyiv Maps, который позволяет киевлянам и гостям столицы получать информацию о наиболее интересных местах и событиях города, а также городской инфраструктуре и другим справочным данным. Ресурс использует открытую функциональность карт от Google.

В ближайшее время на портал добавят информацию о городской инфраструктуре трех первых районов Киева, а после Нового Года постепенно будут подключены все районы столицы. В частности, департаменты образования, культуры, спорта, здравоохранения будут актуализировать данные по учреждениям, услугам, новостям и мероприятиям.

Как утверждают разработчики, сервис Kyiv Maps поможет создать единую открытую базу всех важных для города локаций с удобным и простым поиском и полной информацией об услугах. Пользователи смогут находить необходимые локации в каталоге и строить к ним маршрут с помощью Google Maps, а также узнавать об основных услугах выбранного места, его времени работы, контактных данных, а также просматривать отзывы и оценку работы локации посетителями.

Отметим, что уже сейчас на сайте https://kyivmaps.com/ работает единая база городских мероприятий, которая постоянно пополняется как разработчиками, так и пользователями Kyiv Maps.

Источник: Kyiv Smart City