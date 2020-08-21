В Украине запустили бесплатное мобильное приложение Mixsport для поиска спортивных локаций, событий и тренеров

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В Украине запустили бесплатное мобильное приложение Mixsport с помощью которого украинцы смогут найти спортивные локации, ивенты и тренеров в своем городе.

Приложение автоматически определяет местоположение и отображает все спортивные локации и ивенты, которые находятся рядом с пользователем. В итоге он может проложить маршрут к локации, оставить отзыв, зарегистрироваться на спортивный ивент, купить билеты или забронировать занятия с тренером. Кроме того, все локации, события и тренеров можно добавлять в «Избранное», чтобы ничего не потерялось.

Приложение Mixsport содержит:

Базу спортивных локаций всей Украины: адреса, фото, график работы, отзывы, контакты.

Календарь спортивных событий: соревнования, открытые тренировки, марафоны, семинары, фестивали.

Тренеров по разным видам спорта: контактная информация, сертификаты, отзывы, опыт работы.

Спортивный блог: советы по тренировкам, лайфхаки, фитнес-рецепты, интервью со спортсменами и тренерами, подборки, тренды в мире спорта.

Mixsport также будет полезен владельцам спортклубов, организаторам ивентов и тренеров, так как с помощью приложения о них узнает больше людей. Чтобы локация, ивент или тренер попали в приложение, необходимо разместить информацию на сайте mixsport.pro, после этого все данные с сайта передаются по API в мобильное приложение.

Загрузить мобильное приложение Mixsport можно на Google Play и App Store.

Отметим, что проект Mixsport был создан Владимиром Кличко для популяризации и развития спорта в Украине. С 2018 года функционирует одноименный сайт, а в 2019 году был запущен телеграм-бот MixSportBot.

Источник: Mixsport