В Украине запустили бесплатное мобильное приложение Mixsport для поиска спортивных локаций, событий и тренеров
В Украине запустили бесплатное мобильное приложение Mixsport с помощью которого украинцы смогут найти спортивные локации, ивенты и тренеров в своем городе.
Приложение автоматически определяет местоположение и отображает все спортивные локации и ивенты, которые находятся рядом с пользователем. В итоге он может проложить маршрут к локации, оставить отзыв, зарегистрироваться на спортивный ивент, купить билеты или забронировать занятия с тренером. Кроме того, все локации, события и тренеров можно добавлять в «Избранное», чтобы ничего не потерялось.
Приложение Mixsport содержит:
- Базу спортивных локаций всей Украины: адреса, фото, график работы, отзывы, контакты.
- Календарь спортивных событий: соревнования, открытые тренировки, марафоны, семинары, фестивали.
- Тренеров по разным видам спорта: контактная информация, сертификаты, отзывы, опыт работы.
- Спортивный блог: советы по тренировкам, лайфхаки, фитнес-рецепты, интервью со спортсменами и тренерами, подборки, тренды в мире спорта.
Mixsport также будет полезен владельцам спортклубов, организаторам ивентов и тренеров, так как с помощью приложения о них узнает больше людей. Чтобы локация, ивент или тренер попали в приложение, необходимо разместить информацию на сайте mixsport.pro, после этого все данные с сайта передаются по API в мобильное приложение.
Загрузить мобильное приложение Mixsport можно на Google Play и App Store.
Отметим, что проект Mixsport был создан Владимиром Кличко для популяризации и развития спорта в Украине. С 2018 года функционирует одноименный сайт, а в 2019 году был запущен телеграм-бот MixSportBot.
Источник: Mixsport