Opel объявил европейские цены на кроссовер Mokka — ДВС-версия стартует с отметки 19,990 евро, электрическая — с 32,990 евро (в Украине — с 2021 года)





Серийный электрокроссовер Opel Mokka-e был представлен еще в июне текущего года, однако только сегодня автопроизводитель рассказал подробности о бензиновых и дизельных версиях Opel Mokka, а также объявил европейские цены на новинку.

Итак, в Германии кроссовер Opel Mokka с ДВС-двигаталем можно приобрести по цене от 19,990 евро, тогда как электрическая версия Opel Mokka-e предлагается по цене от 32,990 евро. Впрочем, благодаря местным субсидиям м льготам ценник на электромобиль для немцев будет снижен до 23,420 евро, что не сильно заметно отличается от бензиновых и дизельных версий. Покупателям новинки на других рынках повезет меньше, так как они чаще всего будут платить полную стоимость.

Новинка уже доступна для предварительного заказа и продаж в Германии, а несколько позже станет доступна для продажи в других странах Европы и всего мира. Цены и комплектации для украинского рынка пока на стадии формирования и будут оглашены дополнительно официальным представительство бренда в Украине. По предварительным данным первые поставки модели ожидаются в 2021 году.

Кроссовер Opel Mokka основан на фирменной платформе CMP (Common Modular Platform), которая допускает использование различных типов силовых установок. К примеру электрическая версия Opel Mokka-e получила электродвигатель с мощностью 136 л.с. (100 кВт) и крутящим моментом 260 Нм. Аккумуляторная батарея емкостью 50 кВтч рассчитана на запас хода 324 км по измерительному циклу WLTP, она поддерживает скоростную зарядку на мощности до 100 кВт и располагает гарантией на 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Доступные для Opel Mokka бензиновые и дизельные моторы предлагают мощность от 100 л.с. (74 кВт) до 130 л.с. (96 кВт) и умеренный расход топлива, который по данным производителя в смешанном цикле составляет порядка 3,8-4,8 л на 100 км.

Максимальный крутящий момент 1,2-литрового двигателя мощностью 100 л.с. (74 кВт) составляет 205 Нм, а топовый вариант мощностью 130 л.с. (96 кВт) развивает 230 Нм. Opel Mokka с двигателем мощностью 130 л.с. (96 кВт) и механической коробкой передач развивает максимальную скорость 202 км/ч и предлагает разгон 0-100 км/ч за 9,2 секунды. Вариант со 100-сильным (74 кВт) 1,2 турбодвигателем предлагает разгон 0-100 км/ч примерно за 11 секунд и максимальную скорость 182 км/ч.

Двигатель мощностью 100 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Для вариант мощностью 130 л.с. покупатели могут выбрать 6-ст. МКПП или 8-ст. АКПП, в последнем случае клиентам предлагается автоматическая коробка переключения передач с адаптивной программой управления и технологией Quickshift. Кроме того, водитель может сам переключать передачи с помощью штатных подрулевых лепестков на рулевом колесе.

К двум бензиновым двигателям добавлен 1,5-литровый турбодизель мощностью 110 л.с. (81 кВт) с крутящим моментом 250 Нм. В паре с 6-ст. МКПП, данный двигатель предлагает самый скромный расход топлива в гамме модели Opel Mokka: всего 3,8 л на 100 км.

Источник: Opel