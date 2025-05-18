Новости Софт 18.05.2025 в 20:06 comment views icon

OpenAI выпустила Codex — специализированный ИИ для программирования

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Андрій Русанов

Автор сайта

OpenAI выпустила Codex — специализированный ИИ для программирования

OpenAI объявила о запуске исследовательской предварительной версии Codex, агента искусственного интеллекта для программирования. Инструмент базируется на модели OpenAI o3.

Codex позволяет разработчикам делегировать рутинные и относительно простые задачи программирования агенту искусственного интеллекта, который будет генерировать готовый к работе код и демонстрировать его работу. К его интерфейсу можно получить доступ из боковой панели веб-приложения ChatGPT. Пользователи вводят запрос, а затем нажимают либо «код», чтобы начать создание кода, либо «спросить», чтобы получить ответы на вопросы и советы.

Всякий раз, когда Codex выполняет задачу, она выполняется в отдельном предварительно загруженном контейнере с кодовой базой пользователя, который точно воспроизводит его среду разработки. Чтобы сделать Codex более эффективным, разработчики могут включить в репозиторий файл AGENTS.md со специальными инструкциями — что-то вроде README.md, но для агентов ИИ.

OpenAI випустила Codex — спеціалізований ШІ для програмування

Кодекс построен на codex-1, усовершенствованной вариации модели рассуждений o3 от OpenAI, обученной на широком спектре задач кодирования. Инструмент поддерживает анализ и генерацию кода, а также итерацию тестов в процессе.

Официальное объявление OpenAI о Codex содержит много возражений против распространенных аргументов против агентов кодирования на основе искусственного интеллекта. В частности, основываясь на опыте работы с более ранними моделями, многие разработчики отмечают, что инструменты кодирования LLM, особенно для вайб-кодинга, создают скрипты, которые не соответствуют стандартам, непрозрачны или трудны для отладки или опасны.

Точная настройка codex-1 должна частично решить эти проблемы. Codex способен демонстрировать ход собственных «рассуждений» и предварительные результаты на каждом из этапов работы (которые могут длиться от одной до 30 минут). OpenAI отмечает, что пользователям все еще важно вручную просматривать и проверять весь код, сгенерированный агентами, перед интеграцией и выполнением.

Codex доступен в исследовательском режиме, но сейчас он разворачивается для всех пользователей ChatGPT Pro, Enterprise и Team. Поддержка планов Plus и Edu появится позже. Пользователи будут иметь доступ без дополнительной платы в течение «следующих недель», чтобы они могли исследовать возможности инструмента. Впрочем, OpenAI заявляет, что позже введет ограничения скорости и новую схему ценообразования.

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Источники: OpenAI, Ars Technica

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