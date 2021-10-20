Opendatabot: З початку року податковий борг українських ФОП виріс на 451 млн грн і тепер становить 7,2 млрд грн (боржник №1 винен 281 млн грн)

Сервіс моніторингу даних з відкритих державних реєстрів Opendatabot зазначив, що за 8 мiсяцiв 2021 року податковий борг ФОП-ів виріс на 451 млн гривень і тепер становить 7,2 млрд грн — з них 2,4 млрд на національному рівні та 4,8 млрд на місцевому.

Щороку загальна сума податкового боргу зростає. Щоправда, ближче до Нового року частина ФОП-ів традиційно гасить свої борги. Наприклад, піковою в минулому році стала сума в 7,2 млрд у листопаді, а на початок 2021 сума боргу складала 6,8 млрд грн.

Найбільші суми державі винні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею (1,7 млрд грн) та оптовою торгівлею (900 млн грн), складськими господарствами (487 млн грн). Їх борг складає 26%, 14% та 7% від загальної суми боргів ФОП-ів відповідно.

В топі ФОП-боржників є підприємці з дуже великим боргом. Так, боржник №1 — Волчков Валерій Миколайович — винен Україні 281 млн грн. Його борг складає майже 4% від загальної суми боргу всіх ФОП-ів. На другому місці — ФОП Кіраковський Максим В’ячеславович з боргом у 99 млн грн. На третьому — Багрій Ігор Володимирович з боргом у 81,5 млн грн.

Зазначимо, що за 2020 рік українські підприємці (1,9 млн ФОП) сплатили 27,6 млрд гривень податків — це на 10% більше, ніж за 2019 рік.

Джерело: Opendatabot