Оплата админштрафов в «Дії» — Минцифры запускает бета-тест новой услуги

Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением новой услуги – уплаты штрафов за административное правонарушение в «Дії». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как отмечает Федоров, часто административные нарушения совершаются не по злому умыслу, а по незнанию законов и правил. К примеру, кто-то может пройти таможенный контроль, но не задекларировать средства должным образом. Или кто-то может курить сигареты в запрещенном месте. И таких случаев правонарушений может оказаться немало.

Планируется, что услуга в «Дії» позволит уплатить штраф за такие административные нарушения без заполнения множества бумаг, походов в суд и банк. Нарушителю будет достаточно сделать только несколько кликов в приложении.

Минцифры уже некоторое время работает над услугой уплаты штрафов за административные нарушения, и специалисты готовы переходить к ее тестированию. Им следует убедиться, что услуга работает максимально удобно и корректно. Поэтому Федоров призывает всех желающих приобщаться к бета-тесту. Принять участие в тестировании могут украинцы, достигшие 16 лет, имеющие верифицированный идентификационный код в «Дії» и судебное дело со штрафом за админнарушения. Присоединиться к бета-тесту можно по следующей ссылке.