Оплатить за проезд в киевской кольцевой электричке можно будет банковской или транспортной картой

В скором времени киевлянам и гостям столицы станет доступна возможность оплачивать проезд в кольцевой электричке с помощью банковской карты или городской транспортной карты. Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

Отмечается, что киевские власти совместно с компанией «Укрзалізниця» работают над интеграцией системы оплаты в электричке с общей транспортной системой Киева. Чтобы оплатить проезд в кольцевой электричке, пассажирам будет достаточно приложить банковскую карту или мобильное устройство с поддержкой NFC к валидатору с фирменными наклейками. Такая возможность будет доступна на станциях кольцевой электрички.

Ожидается, что оплата проезда в кольцевой электричке с помощью банковской или городской транспортной карты полноценно заработает до конца декабря.