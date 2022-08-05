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Осенью в США начнут продавать начальную версию электрокроссовера VW ID.4 по цене $37,495 (меньше $30 тыс. после льгот)

Осенью в США начнут продавать начальную версию электрокроссовера VW ID.4 по цене $37,495 (меньше $30 тыс. после льгот)

После запуска производства электромобилей на фабрике VW Chattanooga (Теннеси, США) немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил цены на конфигурации 2023 модельного года. Уже существующие версии немного подорожали, но новая конфигурация ID.4 Standard уложилась в психологическую отметку менее $30 тыс.

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Итак, полная стоимость VW ID.4 Standard 2023 составляет $37,495 (плюс $1,295 destination fee), а это значит что после льготы US Federal tax credit в размере $7,500 американец сможет приобрести электромобиль за $29,995.

Осенью в США начнут продавать начальную версию электрокроссовера VW ID.4 по цене $37,495 (меньше $30 тыс. после льгот)

Основное отличие от более дорогих моделей — менее емкая батарея (62 кВтч против 82 кВтч), которая выдает «всего» 335 км запаса хода по сравнению с 445 км у Pro-версий. Также Standard-версия располагает единственным электродвигателем мощностью 200 л.с. / 150 кВт.

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Экземпляры свежего модельного года получили и несколько других изменений. Стандартным инфотейнмент-дисплеем теперь выступает 12-дюймовая модель (а не 10-дюймовая как раньше), водитель также получает в свое распоряжение ассистент парковки и USB-C зарядку, а также обновленный дизайн интерьера и экстерьера, включая новые колесные диски.

Таким образом, прайс на модельную линейку VW ID.4 2023 в США выглядит следующим образом:

Осенью в США начнут продавать начальную версию электрокроссовера VW ID.4 по цене $37,495 (меньше $30 тыс. после льгот)

Напомним, что совсем недавно мы опубликовали обзор именно такого электромобиля, так что не упустите возможности прочитать его.

Источник: Electrek


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