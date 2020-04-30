От 18 650 грн. Новый 14-дюймовый ноутбук Acer Swift 3 с APU Ryzen 4000 приехал в Украину

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Компания Acer сообщила о начале украинских продаж нового 14-дюймового ноутбука Swift 3 (SF314-42), построенного на новейших APU Ryzen 4000.

Украинским пользователям предлагают несколько конфигураций с разными моделями APU Ryzen 4000, объемом ОЗУ и SSD. Если говорить о процессорах, можно выбирать из трех моделей:

Ryzen 3 4300U (4 ядра/4 потока, 2,7/3,7 ГГц, Radeon Vega 5);

Ryzen 5 4500U (6 ядер/6 потоков, 2,3/4,0 ГГц, Radeon Vega 6);

Ryzen 7 4700U (8 ядер/8 потоков, 2,0/4,1 ГГц, Radeon Vega 7).

Рекомендованные цены Acer Swift 3 (SF314-42) для Украины следующие:

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.007) — 18 649 грн.

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.009) — 19 599 грн.

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00D) — 20 599 грн.

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00F) — 21 499 грн.

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00M) — 24 599 грн.

Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00K) — 27 299 грн.

На выбор есть два цвета корпуса: классический серебристый и лилово-фиолетовый.

Напомним, новый Acer Swift 3 с процессорами Ryzen 4000 был представлен в прошлом месяце вместе с моделью Swift 5, которая выйдет в июне. Он отличается в первую очередь компактными размерами, стильным дизайном и высокой автономностью.

Дисплей ноутбука занимает 82,73% площади верхней крышки, толщина боковых рамок – всего 5,5 мм. В данном случае используется 14-дюймовая панель IPS разрешением 1920х1080 пикселей. Объем оперативной памяти LPDDR4-3200 составляет 8 или 16 ГБ, а SSD — 256 или 512 ГБ.

Клавиатура имеет подсветку, также есть сканер отпечатков пальцев, беспроводные адаптеры Wi-FI 6 и Bluetooth 5.0, и разъем USB Type-C (USB 3.2 Gen 2).

Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, он весит 1,19 кг, а толщина составляет всего 15,95 мм. Емкость аккумулятора составляет 48 Вт·ч (есть поддержка быстрой зарядки), а заявленное производителем время автономной работы — 18 часов.