В апреле начнутся продажи ноутбуков Acer Swift 3 с процессорами Ryzen 4000, а в июне появятся и модели Aspire 5 с такими чипами





Компания Acer добавляет возможность выбора процессоров AMD серии Ryzen 4000 на дополнительные модели из своих ноутбуков. После объявления во время проведения выставки CES 2020 о том, что линейка ноутбуков Swift 3 снова вернётся на использование чипов AMD, теперь компания объявила, что и устройства Aspire 5 также получат процессоры «красного» чипмейкера.

Обновлённые ноутбуки Acer Aspire 5 не претерпели каких-либо других заметных изменений помимо использования других процессоров. Пользователям предлагается возможность заказать модель с 6-ядерным чипом AMD Ryzen 5 4500U и графикой Radeon. Система может включать жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ. Цена стартовой конфигурации составляет от $520, а продажи ноутбуков Acer Aspire 5 с процессорами AMD серии Ryzen 4000 начнутся в июне.

Тем, кто хочет получить в своё распоряжение ноутбук с новым чипом AMD пораньше, нужно лишь дождаться апреля. В этом месяце в продажу поступит конфигурация Swift 3 процессорами Ryzen 4000 по цене от $630. Это устройство ориентировано на тех пользователей, которым требуется длительное время автономной работы. Как заявляет производитель, ноутбук сможет работать до 11,5 часа от полностью заряженного аккумулятора, а сама батарея заряжается достаточно быстро. При этом масса устройства составляет около 1,18 кг.

Источник: engadget