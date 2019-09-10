От $750 до $1300. Стали известны цены новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max





До анонса новых смартфонов iPhone осталось несколько часов. Напомним, мероприятие стартует в 20:00 по киевскому времени. И вот сейчас в китайской соцсети Weibo выложили снимок, на котором перечислены ключевые характеристики всех вариантов новых iPhone с ценами. Предположительно, этот снимок был сделан на закрытом мероприятии тайваньского оператора.

Итак, базовый iPhone 11, являющийся прямым потомком нынешнего iPhone Xr выйдет в трех вариантах с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти по цене $750, $800 и $900 соответственно. Стандартная модель iPhone 11 Pro тоже получит три конфигурации, но объем памяти вдвое выше — 128, 256 и 512 ГБ. За iPhone 11 Pro в зависимости от версии попросят $1000, $1100 и $1200. Наконец, самым дорогим предсказуемо будет топовый вариант iPhone 11 Pro Max, он будет предложен в тех же вариантах памяти, что iPhone 11 Pro. Цены, соответственно, составят $1100, $1200 и $1300 соответственно. Все цены получены пересчетом из цен для Тайваня по текущему курсу, поэтому являются ориентировочными.

Утечка также подтверждает основные характеристики iPhone 2019 модельного года: обновленные модели сохранят размеры линейки 2018 года. Две старшие модели — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 — дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма. При этом старшие обзаведутся тройной основной камерой, а младшая — двойной. Все три получат хорошо узнаваемую «квадратную» основную камеру и перейдут на более производительную однокристальную систему Apple A13.

Источник: Weibo