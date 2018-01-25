От Google X отделилась компания Chronicle, которая займётся вопросами кибербезопасности

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В рамках холдинга Alphabet появилась новая компания под названием Chronicle. Она образована в результате отделения от Google X.

Компания Chronicle будет заниматься вопросами кибербезопасности. Она сосредоточится на обнаружении угроз на крупных предприятиях путём анализа и хранения данных, связанных с безопасностью. Используя инфраструктуру Google, компания сможет быстрее обнаруживать угрозы и в более широких масштабах, чем существующие системы, что потенциально является ключом к прекращению взломов на ранней стадии.

«Мы думаем, что сможем помочь организациям увидеть их полную картину безопасности в гораздо более высокой точности, чем они могут сделать это сейчас», – заявил основатель Стивен Гиллетт.

Пока что о новом проекте доступно не так уж много сведений. Вместе с тем, Гиллетт утверждает, что ранние альфа-версии продукта уже были протестированы в ряде компаний из списка Fortune 500.

Chronicle также будет включать VirusTotal – популярную сеть для уведомления о вредоносных программах, которая получает более 1 миллиона заявок в день. Сервис VirusTotal был куплен компанией Google в 2012 году, а теперь станет частью Chronicle.

Источник: The Verge